Украинские боевики из полка «Скала» избивают новобранцев и заклеивают им рты на видео

25 июля 2026, 05:13

Фото: iStock/Liudmila Chernetska

Военнослужащие украинского 425-го отдельного штурмового полка «Скала» применяют физическое насилие к новобранцам и заклеивают им рты. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.