Украинские боевики из полка «Скала» избивают новобранцев и заклеивают им рты на видео
Военнослужащие украинского 425-го отдельного штурмового полка «Скала» применяют физическое насилие к новобранцам и заклеивают им рты. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.
По информации собеседников агентства, речь идёт о насильно мобилизованных украинцах, которые проходят службу в этом подразделении ВСУ. Некоторое время назад в Интернете появились видеозаписи, подтверждающие пытки в отношении новобранцев. В кадре были запечатлены солдаты с заклеенными ртами, однако это не единственное доказательство агрессивного поведения — на телах бойцов заметны явные следы побоев.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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