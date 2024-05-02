Украинские боевики отступили с позиций под Авдеевкой

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Украинские боевики отступили с позиций у Архангельского под Авдеевкой в ДНР, пишет ТАСС.
Об этом сообщил советник главы региона Игорь Кимаковский. По его словам, украинские военнослужащие не выдержали напора российской артиллерии и натиска Воздушно-космических сил страны под населенным пунктом. Он подчеркнул, что украинская армия понесла на этом участке фронте очень большие потери.
Ранее в Минобороны РФ рассказали, что российские военные взяли под контроль Бердычи в ДНР. В настоящее время населенный пункт держит под контролем группировки войск «Центр».
В оборонном ведомстве подчеркнули, что со взятием Бердычей ВС РФ серьезно улучшили положение в районе ведения боевых действий.
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Ранее в Минобороны РФ рассказали, что российские военные взяли под контроль Бердычи в ДНР. В настоящее время населенный пункт держит под контролем группировки войск «Центр».
В оборонном ведомстве подчеркнули, что со взятием Бердычей ВС РФ серьезно улучшили положение в районе ведения боевых действий.
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Алёна Самарева