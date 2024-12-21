Замкомандира «Кобры» раскрыл зверства ВСУ в Курахово

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Боевики ВСУ дезориентированы, некоторые из них сдаются в плен, кто-то сопротивляется и ликвидируется на месте, рассказал РИА Новости российский командир, чей позывной «Купол».
«…В частности, приходится сталкиваться с потерявшимися военнослужащими ВСУ, которые в хаотичном порядке бросают свои позиции, бросают свой личный состав», — пояснил военнослужащий ВС РФ.
Купол добавил, что российские войска стремительно продвигаются. Говоря конкретней, подразделение Купола, по его словам, отвечает за то, чтобы закрепиться и произвести зачистку за штурмовиками.
Перед этим в Генштабе ВСУ проинформировали британских журналистов о дефиците в войсках и возникших в связи с ним переводах боевиков. Читайте подробнее в нашем материале.
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Никита Кротов