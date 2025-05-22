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Российские вооружённые силы продолжают активные наступательные действия на ключевых участках линии соприкосновения в рамках специальной военной операции. На 1183-й день боевых действий отмечаются значительные успехи в нескольких направлениях, включая продвижение в Днепропетровской области, укрепление позиций на Покровском и Торецком фронтах, а также отражение атак со стороны ВСУ в приграничных районах. Подробности — в материале «Радио 1».
Массированная атака ВСУВооружённые силы Украины осуществили масштабную атаку на российские регионы. Согласно информации, предоставленной Министерством обороны России, с полуночи до 5:30 были уничтожены 105 украинских дронов силами противовоздушной обороны. Вечером 21 мая, с 20:00 до 23:50 по московскому времени, дежурные силы ПВО перехватили и уничтожили 77 беспилотников украинского производства.
В ведомстве отметили, что 42 дрона были сбиты над Курской областью, 14 — над Белгородской областью, девять — над Московской областью. Кроме того, восемь беспилотников ликвидировали над Орловской областью, два — над Калужской областью, а по одному — над Рязанской и Тульской областями.
Курская областьЗа последние сутки на Тёткинском и Глушковском направлениях российские силы нанесли комплексные огневые удары по позициям ВСУ, не допустив их прорыва на территорию России. Противник, осознавая создание российской «полосы безопасности» в Сумской области, начал возводить оборонительные сооружения, однако эти попытки пресекаются ударами артиллерии и FPV-дронов.
Одна из атак ВСУ была зафиксирована в районе Тёткино, где пехота на квадроциклах пыталась продвинуться к местному кладбищу. Группа попала в засаду и была полностью уничтожена российскими силами. Небольшие группы ВСУ, уцелевшие после атак, прячутся в посадках и вдоль реки Сейм, но не могут закрепиться. В окрестностях села Рыжевка разведка обнаружила две боевые группы ВСУ на трёх квадроциклах. Операторы FPV-дронов быстро ликвидировали эту угрозу.
Ещё одна группа из 225-й отдельной штурмовой бригады ВСУ попыталась занять позиции в лесном массиве у Бессаловки, но артиллерийский удар уничтожил большую часть подразделения. Уцелевшие боевики отступили вглубь украинской территории.
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Херсонское направлениеНа Херсонском направлении обстановка остается стабильной, без значительных изменений. Основное внимание уделяется использованию беспилотных летательных аппаратов, которые активно применяются для точечных ударов по объектам ВСУ. Российские дроны эффективно поражают технику, огневые позиции и склады противника, что минимизирует риски для личного состава.
Запорожское направлениеНа Запорожском участке, от Каменского до Малой Токмачки, продолжаются позиционные бои. Обе стороны активно ведут артиллерийскую и дроновую работу, стремясь укрепить свои позиции. Российские войска сохраняют инициативу, нанося удары по укрепрайонам и логистическим узлам ВСУ, что ограничивает маневренные возможности противника.
Часовоярское направлениеВ Часов Яре продолжаются позиционные бои в пределах города. Российские войска методично разрушают оборонительные укрепления ВСУ, используя артиллерию, дроны и авиацию. Несмотря на упорное сопротивление, противник постепенно теряет контроль над ключевыми позициями, что может создать условия для дальнейшего наступления.
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Купянское направлениеНа Купянском направлении фиксируются локальные боестолкновения. Российские войска проводят разведку боем, выявляя слабые места в обороне ВСУ, и наносят точечные удары по позициям противника. Существенных изменений линии фронта пока не наблюдается, однако ситуация остается напряженной.
Харьковское направлениеНа Харьковском направлении обстановка остаётся стабильно сложной для Вооружённых сил Украины. Российские войска продолжают наступление в сторону села Волчанские Хутора, расположенного восточнее Волчанска. Постепенное вытеснение украинских сил из этого региона усиливает давление на них, и они теряют позиции под ударами российских штурмовиков.
Сумское направлениеВ Сумской области ВСУ предприняли несколько попыток прорыва государственной границы в районах Тёткино и Нового Пути, однако все эти атаки были успешно отбиты российскими силами. Российские войска практически освободили село Локня и вышли к окраинам Юнаковки. Бои продолжаются в Водолагах и Беловодах, где российские силы расширяют свои контролируемые территории, создавая санитарную зону вдоль границы.
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