Украинские БПЛА попытались прорваться к Москве через Тульскую область
Над Новомосковском раздаются взрывы на фоне работы ПВО. Предварительно, БПЛА ВСУ стремятся пролететь к московскому региону через Тульскую область. Об этом пишет Telegram-канал SHOT со ссылкой на очевидцев.
Местные жители сообщили о примерно пяти-семи мощных хлопках над Новомосковском. Они прогремели в небе около 2:30 ночи.
Также отмечается, что в Туле люди услышали звуки, характерные для летящих дронов — беспилотники направлялись в сторону столицы. Информации о возможных разрушениях на земле или пострадавших пока не поступало.
Ранее в ночь с 19 на 20 ноября губернатор Тульской области Дмитрий Миляев предупредил, что на территории региона объявлена опасность атаки БПЛА.
