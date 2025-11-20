Достижения.рф

Украинские БПЛА попытались прорваться к Москве через Тульскую область

SHOT: Над Новомосковском раздались взрывы, БПЛА ВСУ летят в сторону Москвы
Фото: iStock/Guilherme Soares

Над Новомосковском раздаются взрывы на фоне работы ПВО. Предварительно, БПЛА ВСУ стремятся пролететь к московскому региону через Тульскую область. Об этом пишет Telegram-канал SHOT со ссылкой на очевидцев.



Местные жители сообщили о примерно пяти-семи мощных хлопках над Новомосковском. Они прогремели в небе около 2:30 ночи.

Также отмечается, что в Туле люди услышали звуки, характерные для летящих дронов — беспилотники направлялись в сторону столицы. Информации о возможных разрушениях на земле или пострадавших пока не поступало.

Ранее в ночь с 19 на 20 ноября губернатор Тульской области Дмитрий Миляев предупредил, что на территории региона объявлена опасность атаки БПЛА.

Мария Моисеева

