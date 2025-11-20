Украинские БПЛА попытались прорваться к Москве через Тульскую область

20 ноября 2025, 03:20

SHOT: Над Новомосковском раздались взрывы, БПЛА ВСУ летят в сторону Москвы

Над Новомосковском раздаются взрывы на фоне работы ПВО. Предварительно, БПЛА ВСУ стремятся пролететь к московскому региону через Тульскую область. Об этом пишет Telegram-канал SHOT со ссылкой на очевидцев.