Петербуржец отсудил десять тысяч рублей за недоставленные пельмени

Житель Санкт-Петербурга через суд добился компенсации в десять тысяч рублей за недоставленные пельмени. Об этом сообщила в своем Telegram-канале руководитель объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга Дарья Лебедева.



4 сентября 2024 года гражданин по имени Дмитрий оплатил заказ пельменей. Их обещали доставить в течение часа.

Всего мужчина потратил на покупку 1916 рублей. Он терпеливо ждал, когда продавцы говорили, что товар «задерживается». Однако продукты так и не доставили, деньги при этом тоже не вернули.

Предприниматель проигнорировал все претензии Дмитрия, что вынудило последнего обратиться в суд спустя год после происшествия.

Петербуржец требовал вернуть ему потраченные деньги, неустойку и заодно надеялся получить компенсацию в десять тысяч рублей за моральный вред.

«Ответчик вернул Диме стоимость пельменей, то есть 1 916 рублей, а также заплатил неустойку в 8 085.92 рублей. Дима остался доволен и отказался от иска», — написала Лебедева в личном блоге.
