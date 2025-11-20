Петербуржец отсудил десять тысяч рублей за недоставленные пельмени

20 ноября 2025, 02:02

Фото: iStock/Far700

Житель Санкт-Петербурга через суд добился компенсации в десять тысяч рублей за недоставленные пельмени. Об этом сообщила в своем Telegram-канале руководитель объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга Дарья Лебедева.





4 сентября 2024 года гражданин по имени Дмитрий оплатил заказ пельменей. Их обещали доставить в течение часа.



Всего мужчина потратил на покупку 1916 рублей. Он терпеливо ждал, когда продавцы говорили, что товар «задерживается». Однако продукты так и не доставили, деньги при этом тоже не вернули.





«Ответчик вернул Диме стоимость пельменей, то есть 1 916 рублей, а также заплатил неустойку в 8 085.92 рублей. Дима остался доволен и отказался от иска», — написала Лебедева в личном блоге.