В Минобороны назвали количество уничтоженных за ночь украинских дронов

Фото: istockphoto/Dragon Claws
Киевский режим продолжает ежедневные и круглосуточные попытки атаковать территорию России при помощи беспилотных летательных аппаратов. В ночь на 9 марта дежурными силами противовоздушной обороны были ликвидированы 88 украинских дронов.
Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны РФ. Подсчёт вёлся с 20:00 8 марта до 07:00 9 марта, уточнили в оборонном ведомстве. На этот раз самой массовой атаке подверглась многострадальная Белгородская область, где силы ПВО сбили либо подавили при помощи средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) 52 беспилотника ВСУ.
Всего попытки нанесения ударов предпринимались на территории восьми российских регионов, уточнили в Минобороны РФ. Липецкую область атаковали 13 украинских БПЛА. Девять украинских дронов были сбиты над Ростовской областью, восемь — над Воронежской, три — над Астраханской. Ещё по одному беспилотнику пытались атаковать Краснодарский край, Курскую и Рязанскую области.
В аэропортах Астрахани, Казани и Нижнего Новгорода вводились временные ограничения на приём и выпуск самолётов из-за угрозы атаки БПЛА. В настоящее время воздушные гавани вернулись к работе в штатном режиме.
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Всего попытки нанесения ударов предпринимались на территории восьми российских регионов, уточнили в Минобороны РФ. Липецкую область атаковали 13 украинских БПЛА. Девять украинских дронов были сбиты над Ростовской областью, восемь — над Воронежской, три — над Астраханской. Ещё по одному беспилотнику пытались атаковать Краснодарский край, Курскую и Рязанскую области.
В аэропортах Астрахани, Казани и Нижнего Новгорода вводились временные ограничения на приём и выпуск самолётов из-за угрозы атаки БПЛА. В настоящее время воздушные гавани вернулись к работе в штатном режиме.
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Александр Бойцов