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В Минобороны назвали количество уничтоженных за ночь украинских дронов

Минобороны: За ночь силы ПВО уничтожили над российскими регионами 88 дронов ВСУ
Фото: istockphoto/Dragon Claws

Фото: istockphoto/Dragon Claws

Киевский режим продолжает ежедневные и круглосуточные попытки атаковать территорию России при помощи беспилотных летательных аппаратов. В ночь на 9 марта дежурными силами противовоздушной обороны были ликвидированы 88 украинских дронов.
Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны РФ. Подсчёт вёлся с 20:00 8 марта до 07:00 9 марта, уточнили в оборонном ведомстве. На этот раз самой массовой атаке подверглась многострадальная Белгородская область, где силы ПВО сбили либо подавили при помощи средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) 52 беспилотника ВСУ.

Всего попытки нанесения ударов предпринимались на территории восьми российских регионов, уточнили в Минобороны РФ. Липецкую область атаковали 13 украинских БПЛА. Девять украинских дронов были сбиты над Ростовской областью, восемь — над Воронежской, три — над Астраханской. Ещё по одному беспилотнику пытались атаковать Краснодарский край, Курскую и Рязанскую области.

В аэропортах Астрахани, Казани и Нижнего Новгорода вводились временные ограничения на приём и выпуск самолётов из-за угрозы атаки БПЛА. В настоящее время воздушные гавани вернулись к работе в штатном режиме.

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Британский аналитик Меркурис: Кто станет главой Украины решат РФ и США
09 марта 2025, 06:42

Фото: iStock/sb2010

По словам британского аналитика Александра Меркуриса, решение о том, кто станет главой Украины, будет принято Россией и США. Об этом эксперт заявил на своем YouTube-канале.
«Сначала нужно объявить прекращение огня, которое в теории должно дать время на выполнение возможных требований Москвы: денацификация, восстановления статуса русского языка и РПЦ, вывод ВСУ с новых территорий. Но также это будет и подготовкой к переговорам в Киеве, где США и Россия будут решать, кто станет во главе Украины», — говорит аналитик.

Меркурис отметил, что решение о будущем главе Украины будет приниматься только при проведении полноценных мирных переговоров. По мнению эксперта, у Киева не остается выбора, так как страна не сможет долго продержаться без американской помощи.

К тому же Меркурис порассуждал о слиянии идей Москвы и Вашингтона. Такой исход он объяснил недавним заявлением спецпредставителя президента США Стивена Уиткоффа о Стамбульском договоре, который был отвергнут Украиной. Американский политик предположил, что основой для новых сделок должен стать как раз ранее указанный проект. При этом Штаты прорабатывали рамочное соглашение, подкрепленное договором о прекращении огня на пол года.

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Марочко: украинские войска наращивают численность группировки в Северске
09 марта 2025, 06:22

Фото: iStock/Michele Ursi

Украинская армия наращивает численность группировки войск в Северске Донецкой Народной Республики. Об этом рассказал военный эксперт Андрей Марочко.
«Наращивание группировки вооруженных формирований Украины в Северске, по моему убеждению, связано с тем, что сейчас проседает фронт как в районе кременских лесов, так и в Белогоровке. Также серьезно давят наши противника в районе Торского», — рассказал Марочко ТАСС.

Эксперт отметил, что таким образом ВСУ отреагировали на продвижение ВС РФ в населенных пунктах, граничащих с Северском. К тому же город является логистическим центром для Киева, от куда украинские боевики продвигаются на передовые позиции.

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Аэропорты трех российских городов ограничили работу из-за украинских дронов
09 марта 2025, 05:35

Фото: iStock/Chalabala

Аэропорты Казани, Астрахани и Нижнего Новгорода ограничили свою работу из-за украинских беспилотников в небе. Об этом пишет telegram-канал Shot.
«План "Ковер" работает с 01:05 в Астрахани, с 02:00 в Казани и 02:59 в Нижнем Новгороде. По предварительным данным, всё из-за украинских БПЛА в небе», — говорится в сообщении.

Напомним, что в ночь на 9 марта ограничения на работу аэропорта также были введены в Владикавказе. К тому же Северной Осетии была объявлена опасность атаки БПЛА. Помимо этого ограничения вводились в аэропорту Волгограда.

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#нижний новгород
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Украинская армия лишилась две трети занятой территории Курской области
Corriere della Sera: ВСУ потеряли две трети занятой территории Курской области
09 марта 2025, 03:00

Фото: iStock/Olena_Z

Украинские войска потеряли контроль над значительной частью территорий Курской области. Об этом пишет Corriere della Sera.
«Судя по всему, украинцы отступают и уже потеряли около двух третей из 1200 квадратных километров российской территории. Ее удалось занять с 6 августа», — говорится в сообщении газеты.

Напомним, что 8 марта командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил о начали масштабного наступления ВС РФ на всех участках в Курской области. Появилось видео о сжигании колонны ВСУ, которая пыталась сбежать с территории России. К тому же известно об украинских солдатах, которые начали вести переговоры о сдаче в плен после начала российского штурма.

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#вс рф
#курская область
#украина
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В Курской области ВС РФ захватили шведскую БМП с экипажем мертвецов
09 марта 2025, 02:33

Фото: iStock/Dmitry Andreev

Российская армия захватила шведскую БМП CV90 в Курской области с телами мертвых членов экипажа. Об этом пишет telegram-канал «Оборонка».
«Она находилась в Глушковском около полугода. Столько же рядом с ней лежало тел членов экипажа», — говорится в сообщении.

Ранее «Радио 1» писало о подвиге российской медсестры Елены Кругловой. Она смогла спасти жизнь 30 солдатам, которые были атакованы украинским беспилотником. Круглова вместе с ассистентами, анестезиологом и хирургом оказывала медицинскую помощь на протяжении трех часов.

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#курская область
#украина
#швеция
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