Украинские беспилотники атакуют НПЗ в Рязани

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Украинские беспилотники атакуют рязанский НПЗ, в районе которого слышны взрывы. Об этом сообщает Shot.
«Жители Рязани сообщают о нескольких взрывах над городом. Предварительно, ПВО сбивает украинские БПЛА в районе местного НПЗ», — пишут в telegram-канале.
По информации издания, около 4-5 взрывов прогремело в районе Дашки. По предварительным данным, ПВО сбивает вражеские беспилотники в Железнодорожном районе города. Официальной информации о происшествии пока нет.
Напомним, что в ночь на 9 марта украинские дроны атаковали Липецк и Воронеж. В последнем из-за взрывов задрожали стекла в домах и заработала автомобильная сигнализация.
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Иван Мусатов