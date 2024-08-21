О тысячах дезертирующих из ВСУ военных сообщила Украина

Украинские военные массово покидают боевые позиции. О самовольном уходе тысяч военнослужащих ВСУ сообщил 21 августа депутат Рады Александр Федиенко в своем Telegram-канале.
«К сожалению, есть тысячи военнослужащих, которые покинули воинскую часть по разным причинам» – написал Федиенко.
При этом депутат напомнил о декриминализации дезертирства и самоволки на Украине, если солдат сбегает впервые. Также парламентарий указал, что нужно изучать обстоятельства, при которых солдат решил покинуть воинскую часть.
Ранее о масштабном дезертирстве в рядах ВСУ сообщили государственные СМИ ФРГ. По их данным, с начала 2024 года из армии Украины сбежали 29,8 тысяч военнослужащих. Причем это втрое больше, чем за весь 2023 год.
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