Украинские дроны атаковали четыре населённых пункта в Белгородской области

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Беспилотники Вооружённых сил Украины (ВСУ) атаковали сразу четыре населённых пункта Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
В своём телеграм-канале он уточнил, что в посёлке Борисовка Борисовского района украинский FVP-дрон взорвался, упав на дорогу. В результате детонации осколки повредили заборы двух частных домовладений, крышу дома и два легковых автомобиля, припаркованных неподалёку.
В селе Никольское атаке БПЛА ВСУ подвергся многоквартирный дом, пострадали три квартиры. В посёлке Октябрьский беспилотник ударил по автостоянке около магазина. В результате у двух машин помят кузов и выбиты стёкла. Кроме того, в селе Коновалово под удар дрона попал частный дом, продолжил губернатор. В результате в окнах строения вылетели стёкла.
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Александр Бойцов