В ночь на 9 июня над регионами РФ было уничтожено 49 БПЛА ВСУ
В ночь на 9 июня над российскими регионами было уничтожено 49 украинских беспилотников. Об этом сообщает Минобороны РФ.
«В течение прошедшей ночи 9 июня дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 49 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа», — передает ведомство.
Над Курской и Нижегородской областями было сбито по 13 беспилотников ВСУ. Над Воронежской и Орловской областями средства ПВО уничтожили по 9 вражеских дронов. Над Брянской областью и Чувашской Республикой ликвидировано по два БПЛА, а над территорией Белгородской области один украинский беспилотник.