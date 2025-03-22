Украинские дроны атаковали нефтебазу в Сальском районе Ростовской области

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Украинские беспилотники пытаются атаковать нефтебазу в Сальском районе Ростовской области. Об этом сообщает Shot.
«Украинские БПЛА пытаются атаковать нефтебазу в Сальском районе Ростовской области. Жители слышали не менее пяти взрывов», — пишут в telegram-канале.
Взрывы были слышны около часа назад. По предварительной информации, их источником является ПВО, которое сбивает вражеские цели. В общей сложности было слышно от трех до пяти взрывов, а также в небе засверкали яркие вспышки. Официальные источники пока никак не комментировали данную информацию.
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