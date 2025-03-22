Слюсарь: после удара БПЛА по многоэтажке в Ростове пострадали два человека

Слова президента США Дональда Трампа о том, что Крым можно превратить в международный курорт, являются последствиями его беседы с президентом России Владимиром Путиным. Об этом заявил политолог Марат Баширов. По его мнению, лидеры государств обсуждали территориальные вопросы, в том числе Крым.