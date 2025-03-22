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Слюсарь: после удара БПЛА по многоэтажке в Ростове пострадали два человека

Фото: iStock/Motortion

Фото: iStock/Motortion

В результате удара украинского беспилотника по многоквартирному дому в Ростове пострадали два человека. Об этом рассказал врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.
«В Пролетарском районе Ростова в высотном многоквартирном доме по улице Горсоветской, 49/1 произошел взрыв БПЛА на уровне 17 этажа. По предварительным данным погибших нет, пострадали 2 человека», — пишет глава региона в своем telegram-канале.

Атака БПЛА на регион продолжается. На данный момент известно о сбитых вражеских дронах в Миллеровском и Шолоховском районе.

Напомним, что в ночь на 22 марта украинский беспилотник атаковал многоквартирный дом в Ростове. Момент прилета попал на видео. После удара произошел взрыв.

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Из-за атаки украинского дрона по многоэтажке в Ростове произошел взрыв
Слюсарь: атака украинского дрона по многоэтажке в Ростове привела к взрыву
22 марта 2025, 00:11

Фото: iStock/dzika_mrowka

По словам врио губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря, атака украинского беспилотника по многоквартирному дому привела к взрыву. Об этом глава региона пишет в telegram-канале.
«Из-за атаки БПЛА в Ростове-на-Дону произошел взрыв в многоквартирном доме на улице Горсоветской, 49. На место выехали оперативные службы», — написал Слюсарь.

Момент удара украинского беспилотника по многоэтажке попал на видео. На нем видно, как после случившегося с высоты начали падать элементы облицовки. К тому же известно о сильном взрыве возле микрорайона Сельмаш. Предварительно, источником стала работа ПВО.

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«Пытались прорваться»: стало известно, что происходит в Краснояружском районе
Pravda.Ru: ВС РФ контролируют все приграничные села в Краснояружском районе
22 марта 2025, 00:08

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Бойцы ВС РФ удерживают под контролем все приграничные села в Краснояружском районе Белгородской области, ВСУ пытались прорваться в российский регион, но атаки были отражены. Об этом сообщает Pravda.Ru. Населенные пункты, как отмечается, контролируют силы группировки войск «Север» российской армии.
«Сейчас противник пытается пробраться к окраине Демидовки у ручья Сухой. Сам населенный пункт разрушен. Средства дистанционного поражения работают по ВСУ тут и по тылам бандеровцев. В Демидовке враг не закрепился. Часть групп ВСУ — по 2-3 человека, которым поставлена задача зайти в село, чтобы сделать селфи, разбежались по посадкам», — пишет издание.
В то же время в зоне СВО украинские боевики пытались добить собственного раненого солдата, который хотел сдаться в плен российским военным. Как рассказал RT сам пленный Николай Горошенко, российский дрон увидел, что тот хочет сдаться в плен, сбросил ему еду и воду, а после повел через минное поле.
«Однако ВСУ атаковали своего же солдата кассетными боеприпасами, тем самым заминировав местность вокруг него. Благодаря российским военнослужащим украинец смог дойти до точки эвакуации и сдаться в плен», — отмечает телеканал.
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#камеры
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Над Воронежской областью сбили несколько беспилотников
22 марта 2025, 00:02

Фото: iStock/NiseriN

В небе над Воронежской областью было сбито несколько беспилотников. Об этом сообщает губернатор региона Александр Гусев.
«Дежурными силами ПВО и средствами РЭБ в двух районах Воронежской области были обнаружены, уничтожены и подавлены несколько беспилотных летательных аппаратов», — пишет градоначальник в своем telegram-канале.

По предварительным данным, пострадавших и разрушений удалось избежать. В Воронежской области сохраняется опасность атаки беспилотников.

Один из украинских беспилотников ударил по многоэтажке в Ростове. Момент атаки был снят на видео.

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#дрон
#опасность
#telegram
#всу
#пво
#украина
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Стали известны истинные цели Трампа в Крыму
Политолог Баширов: слова Трампа о Крыме являются последствиями беседы с Путиным
21 марта 2025, 23:53

Фото: iStock/VvoeVale

Слова президента США Дональда Трампа о том, что Крым можно превратить в международный курорт, являются последствиями его беседы с президентом России Владимиром Путиным. Об этом заявил политолог Марат Баширов. По его мнению, лидеры государств обсуждали территориальные вопросы, в том числе Крым.
«Наш президент сказал, что Крым — хорошая территория, посмотрите, мы активно вкладываемся: дороги, инфраструктура, все есть. Огромное количество туристов, поэтому это потенциальное место для вложения денег американских предпринимателей. Но, очевидно, Трамп посмотрел, проконсультировался, да, на самом деле замечательное место. Вот отсюда реакция», — пояснил эксперт в беседе с Общественной Службой Новостей.
В то же время в Госдуме прокомментировали заявление Владимира Зеленского о том, что в Крыму нет никакого туризма. В разговоре с RT депутат Леонид Ивлев подчеркнул, что глава киевского режима лжет, так как на полуострове уже забронированы отели на майские праздники, а в прошлом году его посетили больше 6 миллионов туристов.
«Зеленский врет как криворожский клоун. Уже сейчас забронированы отели на майские праздники. В прошлом году Крым посетили свыше 6 млн туристов. Эти цифры подтверждают лживость заявлений Зеленского. Количество туристов с каждый годом будет только возрастать. Строятся новые дороги, открываются новые отели, рестораны, кафе. Все, что нужно для туристов, в Крыму есть», — поделился парламентарий.
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Появилось видео с нательной камеры британского наемника в Суджанском районе
21 марта 2025, 23:50

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Появилось видео с нательной камеры британского наемника Джеймса Андерсона, который с другими боевиками ВСУ столкнулся с российскими морпехами в Суджанском районе Курской области. Кадры публикует RT.
Свой последний бой иностранец заснял на камеру GamePro. На кадрах видно, что украинские военные не понимают, куда им двигаться, а наемник перед тем, как сложить оружие, заявляет, что застрелит противника.
«I'm gonna f***ing shoot them (Я пристрелю их. — прим.ред)» — объявляет Андерсон, разговаривая со своими сослуживцами.
Через пару секунд бойцы 5-го батальона 810-й бригады морской пехоты появляются сзади и берут наемника вместе с украинскими военными в плен.

Видео снято в конце ноября рядом с одним из сел Суджанского района. ВСУ тогда попали в окружение во время боев в лесах. В марте Андерсона приговорили к 19 годам колонии.

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#видео
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