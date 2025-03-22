Слюсарь: после удара БПЛА по многоэтажке в Ростове пострадали два человека

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В результате удара украинского беспилотника по многоквартирному дому в Ростове пострадали два человека. Об этом рассказал врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.
«В Пролетарском районе Ростова в высотном многоквартирном доме по улице Горсоветской, 49/1 произошел взрыв БПЛА на уровне 17 этажа. По предварительным данным погибших нет, пострадали 2 человека», — пишет глава региона в своем telegram-канале.
Атака БПЛА на регион продолжается. На данный момент известно о сбитых вражеских дронах в Миллеровском и Шолоховском районе.
Напомним, что в ночь на 22 марта украинский беспилотник атаковал многоквартирный дом в Ростове. Момент прилета попал на видео. После удара произошел взрыв.
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Иван Мусатов