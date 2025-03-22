Над Воронежской областью сбили несколько беспилотников

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В небе над Воронежской областью было сбито несколько беспилотников. Об этом сообщает губернатор региона Александр Гусев.
«Дежурными силами ПВО и средствами РЭБ в двух районах Воронежской области были обнаружены, уничтожены и подавлены несколько беспилотных летательных аппаратов», — пишет градоначальник в своем telegram-канале.
По предварительным данным, пострадавших и разрушений удалось избежать. В Воронежской области сохраняется опасность атаки беспилотников.
Один из украинских беспилотников ударил по многоэтажке в Ростове. Момент атаки был снят на видео.
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Иван Мусатов