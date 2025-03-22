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Над Воронежской областью сбили несколько беспилотников

Фото: iStock/NiseriN

Фото: iStock/NiseriN

В небе над Воронежской областью было сбито несколько беспилотников. Об этом сообщает губернатор региона Александр Гусев.
«Дежурными силами ПВО и средствами РЭБ в двух районах Воронежской области были обнаружены, уничтожены и подавлены несколько беспилотных летательных аппаратов», — пишет градоначальник в своем telegram-канале.

По предварительным данным, пострадавших и разрушений удалось избежать. В Воронежской области сохраняется опасность атаки беспилотников.

Один из украинских беспилотников ударил по многоэтажке в Ростове. Момент атаки был снят на видео.

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#воронежская область
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Стали известны истинные цели Трампа в Крыму
Политолог Баширов: слова Трампа о Крыме являются последствиями беседы с Путиным
21 марта 2025, 23:53

Фото: iStock/VvoeVale

Слова президента США Дональда Трампа о том, что Крым можно превратить в международный курорт, являются последствиями его беседы с президентом России Владимиром Путиным. Об этом заявил политолог Марат Баширов. По его мнению, лидеры государств обсуждали территориальные вопросы, в том числе Крым.
«Наш президент сказал, что Крым — хорошая территория, посмотрите, мы активно вкладываемся: дороги, инфраструктура, все есть. Огромное количество туристов, поэтому это потенциальное место для вложения денег американских предпринимателей. Но, очевидно, Трамп посмотрел, проконсультировался, да, на самом деле замечательное место. Вот отсюда реакция», — пояснил эксперт в беседе с Общественной Службой Новостей.
В то же время в Госдуме прокомментировали заявление Владимира Зеленского о том, что в Крыму нет никакого туризма. В разговоре с RT депутат Леонид Ивлев подчеркнул, что глава киевского режима лжет, так как на полуострове уже забронированы отели на майские праздники, а в прошлом году его посетили больше 6 миллионов туристов.
«Зеленский врет как криворожский клоун. Уже сейчас забронированы отели на майские праздники. В прошлом году Крым посетили свыше 6 млн туристов. Эти цифры подтверждают лживость заявлений Зеленского. Количество туристов с каждый годом будет только возрастать. Строятся новые дороги, открываются новые отели, рестораны, кафе. Все, что нужно для туристов, в Крыму есть», — поделился парламентарий.
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Появилось видео с нательной камеры британского наемника в Суджанском районе
21 марта 2025, 23:50

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Появилось видео с нательной камеры британского наемника Джеймса Андерсона, который с другими боевиками ВСУ столкнулся с российскими морпехами в Суджанском районе Курской области. Кадры публикует RT.
Свой последний бой иностранец заснял на камеру GamePro. На кадрах видно, что украинские военные не понимают, куда им двигаться, а наемник перед тем, как сложить оружие, заявляет, что застрелит противника.
«I'm gonna f***ing shoot them (Я пристрелю их. — прим.ред)» — объявляет Андерсон, разговаривая со своими сослуживцами.
Через пару секунд бойцы 5-го батальона 810-й бригады морской пехоты появляются сзади и берут наемника вместе с украинскими военными в плен.

Видео снято в конце ноября рядом с одним из сел Суджанского района. ВСУ тогда попали в окружение во время боев в лесах. В марте Андерсона приговорили к 19 годам колонии.

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#всу
#наемник
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Стало известно, почему в Европе сорвался план о новом пакете помощи Киеву на €40 млрд
Аналитик Топорнин: пакет помощи Киеву на €40 млрд сорвался из-за большой суммы
21 марта 2025, 23:47

Фото: iStock/artJazz

План о новом пакете помощи Киеву на €40 млрд, предложенный главой дипломатии Евросоюза Каей Каллас, сорвался из-за разорительной для многих европейских стран суммы. Об этом заявил Директор Центра европейской информации, доцент МГИМО Николай Топорнин. К тому же, по его словам, не все страны разделяют позицию, что Россия действительно угрожает их безопасности.
«Сумма €40 млрд — весьма существенная в контексте тех сумм, которые ЕС выделяет Украине. И с ходу подписаться под такой суммой, исходя из того, что экономическая ситуация сегодня в Европе не самая лучшая, оказалось, что страны просто не готовы», — пояснил аналитик в беседе с RT.
В то же время спецпосланник президента США Кит Келлог заявил, что Вашингтон намерен организовать в Саудовской Аравии непрямые переговоры между Россией и Украиной, где стороны будут общаться не лицом к лицу, а через американского посредника, сообщают argumenti.ru. Таким образом, считает спецпредставитель, получится определить все условия как Москвы, так и Киева, нужные для заключения мира.
«По данным Келлога, США намерены поместить представителей России и Украины в так называемые непрямые переговоры в Саудовской Аравии, когда обе стороны встречи находятся в отдельных комнатах», — пишет издание.
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#переговоры
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Украинский беспилотник атаковал многоэтажку в Ростове
Shot: в Ростове украинский беспилотник ударил по многоэтажке
21 марта 2025, 23:41

Фото: iStock/rancho_runner

Украинский беспилотник врезался в многоэтажку в Ростове-на-Дону. Об этом сообщает Shot.
«Жители Ростова сообщают о мощном взрыве над городом. Один из дронов врезался в жилую многоэтажку», — сообщает telegram-канал.

Как оказалось, от дрона пострадала многоэтажка на улице Горсоветская. Момент с ударом попал на видео. На нем видно, как после взрыва со здания начало ссыпаться стекло и падать элементы облицовки. Официальной информации о пострадавших пока нет.

К тому же над городом раздался сильный взрыв возле микрорайона Сельмаш. По предварительным данным, причиной стала работа ПВО.

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ВСУ в Курской области потеряли свыше полсотни танков
Forbes: в Курской области ВСУ потеряли 55 танков
21 марта 2025, 23:24

Фото: iStock/dr_evil

С момента вторжения в Курскую область украинские войска потеряли 55 танков. Об этом пишет Forbes.
«Во время вторжения, которое закончилось отступлением украинцев на прошлой неделе, русские ответили тем же, уничтожив или захватив больше танков, чем украинцы могли себе позволить потерять», — пишет обозреватель Дэвид Экс в своей статье для журнала.

По словам эксперта, российская армия смогла выбить или захватить больше украинских танков, чем ВСУ могли себе позволить. В общей сложности под оккупацией территория Курской области провела 8 месяцев.

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