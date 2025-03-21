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Украинский беспилотник атаковал многоэтажку в Ростове

Shot: в Ростове украинский беспилотник ударил по многоэтажке
Фото: iStock/rancho_runner

Фото: iStock/rancho_runner

Украинский беспилотник врезался в многоэтажку в Ростове-на-Дону. Об этом сообщает Shot.
«Жители Ростова сообщают о мощном взрыве над городом. Один из дронов врезался в жилую многоэтажку», — сообщает telegram-канал.

Как оказалось, от дрона пострадала многоэтажка на улице Горсоветская. Момент с ударом попал на видео. На нем видно, как после взрыва со здания начало ссыпаться стекло и падать элементы облицовки. Официальной информации о пострадавших пока нет.

К тому же над городом раздался сильный взрыв возле микрорайона Сельмаш. По предварительным данным, причиной стала работа ПВО.

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Стало известно, почему в Европе сорвался план о новом пакете помощи Киеву на €40 млрд
Аналитик Топорнин: пакет помощи Киеву на €40 млрд сорвался из-за большой суммы
21 марта 2025, 23:47

Фото: iStock/artJazz

План о новом пакете помощи Киеву на €40 млрд, предложенный главой дипломатии Евросоюза Каей Каллас, сорвался из-за разорительной для многих европейских стран суммы. Об этом заявил Директор Центра европейской информации, доцент МГИМО Николай Топорнин. К тому же, по его словам, не все страны разделяют позицию, что Россия действительно угрожает их безопасности.
«Сумма €40 млрд — весьма существенная в контексте тех сумм, которые ЕС выделяет Украине. И с ходу подписаться под такой суммой, исходя из того, что экономическая ситуация сегодня в Европе не самая лучшая, оказалось, что страны просто не готовы», — пояснил аналитик в беседе с RT.
В то же время спецпосланник президента США Кит Келлог заявил, что Вашингтон намерен организовать в Саудовской Аравии непрямые переговоры между Россией и Украиной, где стороны будут общаться не лицом к лицу, а через американского посредника, сообщают argumenti.ru. Таким образом, считает спецпредставитель, получится определить все условия как Москвы, так и Киева, нужные для заключения мира.
«По данным Келлога, США намерены поместить представителей России и Украины в так называемые непрямые переговоры в Саудовской Аравии, когда обе стороны встречи находятся в отдельных комнатах», — пишет издание.
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ВСУ в Курской области потеряли свыше полсотни танков
Forbes: в Курской области ВСУ потеряли 55 танков
21 марта 2025, 23:24

Фото: iStock/dr_evil

С момента вторжения в Курскую область украинские войска потеряли 55 танков. Об этом пишет Forbes.
«Во время вторжения, которое закончилось отступлением украинцев на прошлой неделе, русские ответили тем же, уничтожив или захватив больше танков, чем украинцы могли себе позволить потерять», — пишет обозреватель Дэвид Экс в своей статье для журнала.

По словам эксперта, российская армия смогла выбить или захватить больше украинских танков, чем ВСУ могли себе позволить. В общей сложности под оккупацией территория Курской области провела 8 месяцев.

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#танки
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«Речь идет о разделе территорий»: Трамп заявил об идущих «прямо сейчас» переговорах по Украине
Трамп: Россия и Украина сейчас обсуждают вопрос территорий и прекращения огня
21 марта 2025, 23:03

Фото: iStock/ sb2010

Президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры по вопросу «раздела территорий» и полного прекращения огня на Украине идут «прямо сейчас». Американского лидера процитировало агентство Reuters.
«Эти вопросы обсуждаются прямо сейчас — речь идет о разделе территорий и так далее», — обратил внимание Дональд Трамп.

Еще президент Соединенных Штатов Америки объяснил, что на некоторых участках фронта «уже достигнуто» прекращение огня. Американский лидер полагает, что Россия и Украина «очень хорошо» соблюдают этот режим.

По словам Трампа, после контактов с российским президентом Владимиром Путиным и главой киевского режима Владимиром Зеленским удалось наладить «границы соглашения».

Еще в своей речи американский лидер намекнул, скорее всего, на его конфликт с Зеленским и на сделку о редкоземельных металлах.

«Я использую выражение «у некоторых карт на руках нет»», — заявил Трамп.

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Кадыров: Боец «Ахмата» 12 километров под обстрелом нёс на себе раненого украинца
21 марта 2025, 20:57

Рамзан Кадыров (Кадр из видео: Телеграм @RKadyrov_95)

Участник СВО из состава батальона спецназа «Ахмат» на своих плечах вынес из-под огня раненого украинского военнослужащего. Причём тащил он его не до соседнего окопа, а 12 километров под практически постоянным обстрелом.
Об этом в своём телеграм-канале рассказал глава Чечни Рамзан Кадыров. Свой пост о 22 тяжело раненных солдатах ВСУ, которых Россия в качестве жеста доброй воли передала Украине, он сопроводил уточнением, что четверо из них были пленены бойцами чеченского подразделения.

«Перед отъездом домой они рассказали, что в Чеченской Республике им оказали всю необходимую медицинскую помощь, обеспечили питанием и создали нормальные условия для жизни», — отметил руководитель региона.

Кадыров также вспомнил, что один из освобождённых рассказал о спецназовце по имени Юсуф, который вынес его из-под огня и 12 километров сопровождал в тыл, несмотря на постоянные обстрелы. Потрясённый украинец сказал, что на всю жизнь сохранит благодарность к чеченскому бойцу, который эту самую жизнь ему спас, заключил глава республики.

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Астролог раскрыл, какими будут переговоры РФ и США 24 марта
Астролог Зак: переговоры РФ и США 24 марта будут двойственными
21 марта 2025, 19:06

Фото: iStock/Sven Loeffler

24 марта в Эр-Рияде запланированы переговоры между представителями США и РФ.
Таролог, нумеролог, астролог Борис Зак поделился с «Радио 1» астрологическим прогнозом на предстоящие переговоры России и США. По его словам, с одной стороны — это важный шаг в налаживании отношений между нашими странами, а с другой — астрологически двойственный день, что может помешать.

«Во-первых, у нас всё ещё идёт период ретроградного Меркурия. Достигнутые в это время договорённости часто нарушаются. Во-вторых, Меркурий, который отвечает за мыслительную деятельность и речь, в этот день будет находиться в соединении с Солнцем. Слишком сильная энергия Солнца тормозит мыслительные процессы и путает мысли. И этот эффект усиливается ретроградным Меркурием. То есть, в этот день будет непросто донести чётко свою позицию и оппонентам сложнее нас понять в принципе. Также всё ещё идёт ретроградная Венера, которая находится в Овне. Такое положение планеты провоцирует неадекватные реакции», — объяснил астролог.

По его словам, Солнце, Венера и Меркурий находятся в положительном аспекте с Плутоном. Плутон — что наделяет проницательностью и повышает интуицию, улучшает умственную деятельность и повышает концентрацию сил.

«Также аспект между Венерой и Плутоном повышает наше влияние на окружающих, а аспект Плутона с Меркурием делает день удачным для выступлений. Сам по себе день имеет немало негативных моментов, которые сглаживаются рядом позитивных и в итоге делают день нейтральным. Это, в свою очередь, говорит о том, что важных решений и соглашений на этой встрече достигнуто, скорее всего, не будет», — предположил астролог.

Он добавил, что если накладывать положение планет этого дня на карту «рождения» современной России, то день удачен с точки зрения делового партнёрства и решения важных задач.

«Таким образом для России эти переговоры носят больше имиджевый, чем практичный и деловой характер. Главное, чтобы ретро-Меркурий и соединение этой планеты с Солнцем не подпортили наше выступление на этих переговорах», — заключил специалист.

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