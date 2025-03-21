Украинский беспилотник атаковал многоэтажку в Ростове

Фото: iStock/rancho_runner
Украинский беспилотник врезался в многоэтажку в Ростове-на-Дону. Об этом сообщает Shot.
«Жители Ростова сообщают о мощном взрыве над городом. Один из дронов врезался в жилую многоэтажку», — сообщает telegram-канал.
Как оказалось, от дрона пострадала многоэтажка на улице Горсоветская. Момент с ударом попал на видео. На нем видно, как после взрыва со здания начало ссыпаться стекло и падать элементы облицовки. Официальной информации о пострадавших пока нет.
К тому же над городом раздался сильный взрыв возле микрорайона Сельмаш. По предварительным данным, причиной стала работа ПВО.
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