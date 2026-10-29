Ушаков ответил на вопрос о сроках возобновления мирных переговоров по Украине
Ушаков: Переговоры по Украине в Абу-Даби состоятся после 4 ноября
Трёхсторонние переговоры по Украине в Абу-Даби с участием представителей Москвы, Киева и Вашингтона пройдут после 4 ноября. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на помощника президента РФ Юрия Ушакова.
Ушаков подчеркнул, что дата будет определена скоро. При этом он опроверг сообщения о том, что встреча может состояться непосредственно 4 ноября.
«Пока еще мы не передавали никаких сигналов. У нас рассматривается», — пояснил помощник президента РФ.Состав делегации, которая будет представлять Россию, пока точно не сформирован, хотя «костяк есть». Представитель Кремля добавил, что дата переговоров будет зависеть от ситуации в зоне СВО и от общей обстановки. Он напомнил, что предыдущий раунд, который якобы считался согласованным, сорвала украинская сторона.
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