Ушаков ответил на вопрос о сроках возобновления мирных переговоров по Украине

29 октября 2026, 00:11

Ушаков: Переговоры по Украине в Абу-Даби состоятся после 4 ноября

Юрий Ушаков (Фото: kremlin.ru)

Трёхсторонние переговоры по Украине в Абу-Даби с участием представителей Москвы, Киева и Вашингтона пройдут после 4 ноября. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на помощника президента РФ Юрия Ушакова.





Ушаков подчеркнул, что дата будет определена скоро. При этом он опроверг сообщения о том, что встреча может состояться непосредственно 4 ноября.



«Пока еще мы не передавали никаких сигналов. У нас рассматривается», — пояснил помощник президента РФ.