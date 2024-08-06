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Зеленскому предстоит рассмотреть петицию об ответственности за потери ВСУ

06 августа 2024, 18:44

Владимиру Зеленскому предстоит рассмотреть петицию о введении ответственности для офицеров ВСУ за крупные потери личного состава. Документ набрал необходимые 25 тысяч подписей. Текст опубликован на сайте офиса украинского президента.
«В настоящее время существуют общеизвестные случаи бездумного использования офицерами человеческого ресурса, что приводит к неоправданным потерям личного состава», — говорится в петиции.

Автор призывает ввести ответственность за подобные случаи и обнародовать процессы расследования таких дел. Кроме того, он напомнил о ракетном обстреле 128-й бригады ВСУ во время награждения. Тогда личный состав находился на открытой местности недалеко от ЛБС.



Результатов расследования того случая нет до сих пор. Таким образом, в петиции делается вывод, что некоторые командиры ВСУ по-прежнему пренебрегают жизнью солдат.

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#всу
#зеленский
#солдат
Чехия не сможет передать Украине 800 тысяч обещанных снарядов
NZZ: Чехии придется поумерить амбиции по поставкам снарядов Украине
06 августа 2024, 18:19

Фото: iStock/andriano_cz

Чехия вряд ли сможет передать Украине обещанные 800 тысяч боеприпасов. Об этом пишет Neue Zürcher Zeitung.
«Прага вынуждена умерить свои амбиции в отношении помощи снарядами. Это будет гораздо дороже, чем предполагалось», — говорится в статье.

Автор напомнил, что еще в феврале текущего года чешский президент Петр Павел пообещал передать Украине 800 тысяч снарядов. Сейчас планы изменились, и теперь речь идет только о 500 тысячах, которые Киев может получить до конца года. При этом издание утверждает, что в июне украинское командование получило только 45 тысяч боеприпасов.

Глава МИД республики Ян Липавский пояснил, что подобная ситуация складывается из-за того, что не все страны союзники страны вкладывают необходимое количество денег.

При этом экс-замминистра обороны страны Томаш Копечны отметил, что снаряды сильно подорожали, и теперь обещанные Киеву 800 тысяч снарядов стоят в два раза дороже.

Таким образом, NZZ пишет, что сейчас уже становится непонятно, сколько же снарядов действительно сможет поставить Чехия Украине.

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#киев
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Число пострадавших при атаке ВСУ на Курскую область выросло до 18 человек
06 августа 2024, 18:14

Фото: iStock/Evgeny555

Число пострадавших при атаке боевиков ВСУ на Курскую область выросло до 18 человек, ранения получили еще пять мирных жителей. Об этом со ссылкой на врио губернатора Алексея Смирнова сообщает ТАСС.
По данным главы региона, пострадал житель села Белица, в районе Новоивановки дрон ранил двух пассажиров автомобиля, а в поселке Политотдельский травмы в результате атаки коптера получили два человека из легковушки.

Согласно заявлению Минобороны РФ, во вторник, 6 августа, порядка 300 боевиков ВСУ при поддержке бронетехники попытались прорвать российскую границу в Курской области. Пограничники ФСБ России совместно с войсками прикрытия государственной границы отражают атаки противника и наносят по местам их дислокации мощные удары в Сумской области.

Бронетехника украинских боевиков уничтожается армейской авиацией. В качестве подкрепления в район, где ведутся бои с диверсантами, выдвинулась техника и личный состав российской группировки войск на Курском направлении.

Ранее в сети появилось видео, снятое в Курской области, где сейчас продолжаются бои. Автор не мог сдержать эмоций, когда над его головой на низкой высоте пролетели два истребителя, а на обочине полыхала военная техника.

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#минобороны рф
#дрон
#фсб
#видео
#техника
#травмы
#военная техника
#всу
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Арестованному полковнику Тимофееву отказали в просьбе отправить его на СВО
Обвиняемому во взятке в 3 млн экс-главе службы МО РФ отказали в отправке на СВО
06 августа 2024, 17:49

Фото: istockphoto/Петр Ткаченко

Бывший начальник службы утилизации Главного автобронетанкового управления Минобороны России полковник Илья Тимофеев получил отказ на просьбу отправить его в зону СВО. Об этом он сообщил ТАСС. По словам полковника, такое решение нарушает его права.
«Еще на стадии предварительного следствия я отправил ходатайство, чтобы меня отправили на СВО. Но мне в этом отказали, чем нарушили мои права и проигнорировали наше законодательство», — заявил Тимофеев.
Бывший начальник добавил, что адвокат уже направил обжалование на отказ следствия в Главную военную прокуратуру. Он также уточнил, что в ГАБТУ для него должности не оказалось, но ее нашли в войсковой части.

Полковника Тимофеева задержали в августе 2023 года по обвинению в получении почти 3 млн рублей взятки, покровительство при исполнении госконтракта с вымогательством денег. По информации следствия, в 2014-2022 годах он незаконно допустил к работам по демилитаризации броневого и танкового вооружения и техники организацию, у которой не было на это нужной лицензии.

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#права
#адвокат
#патриот
#лицензии
#сво
#вооружения
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Стало известно главное последствие перехода Нью-Йорка под контроль ВС России
«Лента.ру»: переход Нью-Йорка под контроль ВС РФ надавит на боевиков ВСУ
06 августа 2024, 17:39

Фото: istockphoto/aapsky

Переход населенного пункта Новгородское (Нью-Йорк) в ДНР под контроль ВС РФ будет психологически давить на боевиков ВСУ. Об этом «Ленте.ру» рассказал военный эксперт Анатолий Матвийчук.
«Потеря Нью-Йорка Украиной будет иметь психологический эффект для Киева. Нью-Йорк в руках России — это достаточно существенное психологическое, информационное воздействие. Во-вторых, это тактический успех, который позволит нашим войскам продвигаться дальше», — сказал отставной полковник.

Он добавил, что украинские неонацисты потеряли на этом направлении наступательные и мобилизационные силы, тем более, что они находятся в пяти-шестикилометровом окружении. Ранее сообщалось, что ВСУ несут потери, пытаясь выйти из окружения.

В Верховной раде до этого заявляли, что украинские военные не готовы оборонять Нью-Йорк.

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#днр
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#всу
#вс рф
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Появились подробности о попытке ВСУ прорвать границу РФ в Курской области
МО РФ: 300 боевиков ВСУ на танках атаковали границу РФ в Курской области
06 августа 2024, 17:18

Фото: iStock/Dmitry Andreev

6 августа порядка трехсот украинских боевиков около 08:00 атаковали российскую границу в Курской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Сегодня с 8.00 утра мск противник после огневой подготовки силами до трехсот боевиков из состава 22-й механизированной бригады ВСУ при поддержке 11 танков и более 20 боевых бронированных машин атаковал позиции подразделений прикрытия Государственной Границы РФ в районах населенных пунктов Николаево-Дарьино и Олешня Курской области, непосредственно примыкающих к российско-украинской границе», — рассказали в МО.

По данным оборонного ведомства, пограничники ФСБ России совместно с войсками прикрытия государственной границы отражают атаки противника и наносят по местам их дислокации мощные удары в Сумской области.

Таким образом, удары по украинским подразделениям были нанесены у Басовки, Журавки, Хотени, Юнаковки, Беловод и Храповщины в Сумской области.

Бронетехника украинских боевиков уничтожается армейской авиацией. В качестве подкрепления в район, где ведутся бои с диверсантами выдвинулась техника и личный состав российской группировки войск на Курском направлении.

В настоящее время уже уничтожено 16 единиц вражеской бронетехники.

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В США назвали способ изменения хода боевых действий на Украине
Слебода: НАТО осталась только прямое вмешательство в конфликт на Украине
06 августа 2024, 17:05

Фото: iStock/Michele Ursi

Для изменения хода боевых действий на Украине в сторону ВСУ, НАТО остается только прямо вмешаться в конфликт. Так считает американский политолог Марк Слебода.
«Единственное, что остается, — это прямое вмешательство НАТО, но за последний месяц я не видел никаких существенных подвижек в этом направлении», — отметил Слебода в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.

По его мнению, пока Россия обладает политической волей, кризисы будут разрешаться в ее сторону. Кроме того, политолог подчеркнул, что в западных странах нарастает политический хаос. Слебода привел в пример Германию, которая ранее была крупнейшим союзником Украины, а теперь «сама висит на волоске».

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Российские военные уничтожили два украинских МиГ-29 на аэродроме базирования
МО: ВС РФ уничтожили два украинских МиГ-29 на аэродроме базирования
06 августа 2024, 15:59

Фото: iStock/IherPhoto

Военные ВС России уничтожили два украинских истребителя МиГ-29 на аэродроме базирования. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ на аэродроме базирования уничтожены два МиГ-29 воздушных сил Украины, радиолокационная станция обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18», — отметили в оборонном ведомстве.

Кроме того, российские военные уничтожили склады с боеприпасами боевиков ВСУ, а также нанесли поражение живой силе и военной технике противника в 127 районах. Российскими средствами ПВО были сбиты шесть реактивных снарядов HIMARS и 51 БПЛА.

Ранее советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что Торецк военными ВС РФ зажимается «‎в клещи» с двух сторон. По его словам, в городе начались бои. Боевики ВСУ отодвигают свои передовые позиции ближе к центру города.

Помимо этого, военный эксперт назвал причину, по которой иностранные наёмники продолжают пополнять ряды ВСУ, несмотря на напряжённую ситуацию на линии боевого соприкосновения.

До этого президент Украины Владимир Зеленский назвал целью Киева создание основы для завершения конфликта уже в 2024 году. В Крыму призвали его не выдумывать велосипед.

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Стало известно, сколько раз Украина упустила возможность долгого и стабильного мира
Шойгу: Украина обманула сама себя отказом от переговоров с Россией в 2022 году
06 августа 2024, 15:49

Фото: сайт Кремля

Украина обманула сама себя, когда отказалась в 2022 году от переговоров с Россией, что привело к гибели людей и утрате контроля над внушительной частью территории. С таким заявлением перед журналистами выступил секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу.
По его словам, у Киева трижды была возможность добиться долгого и стабильного мира в стране, и каждый раз он ее упускал по указке извне.

Первым таким случаем, по мнению Шойгу, был февраль 2014 года, когда политические силы внутри Украины подписали соглашение об урегулировании кризиса, которое затем подписали представители МИД Германии, Франции и Польши. Согласно этому документу, на Украине должны были начать готовить конституционную реформу и создать правительство национального единства.
«Однако вместо того, чтобы его исполнять, на Украине предпочли реализовать срежиссированный западниками сценарий государственного переворота, предполагавшего, в том числе, жертвы среди сограждан и физическое устранение законно избранного президента страны», — пояснил он.
Секретарь Совбеза продолжил, что второй возможностью обеспечить долгий мир для Украины был февраль 2015 года — минские соглашения, подписи лидеров Германии и Франции, прекращение огня на Донбассе.
«Впоследствии сами протагонисты минских соглашений – бывший президент Украины Порошенко и их так называемые гаранты Олланд и Меркель – признали, что выполнять договоренности не планировалось уже изначально, а их главная цель состояла в том, чтобы дать киевским властям время для накопления сил и последующего силового подавления восточных регионов», — заявил Шойгу.
Он добавил, что Запад при этом не только игнорировал отказ от минских соглашений, но и накачивал Украину оружием, стимулировал нацистские идеологии и толкал Киев к прямому конфликту с Москвой.

Третья и последняя на данный момент возможность для Украины, по мнению секретаря СБ РФ, была весной 2022 года в Стамбуле, где Киев сначала был согласен и даже парафировал проекты документов, а Россия отвела войска от украинской столицы.
«А что в итоге? После указания украинским властям со стороны тогдашнего британского премьера Бориса Джонсона Киев отказался исполнять достигнутые соглашения. Подпись была отозвана, а один из переговорщиков с украинской стороны был убит украинскими спецслужбами. <…> Кого же обманули в итоге? Нас? Нет, в первую очередь, самих себя», — заключил Сергей Шойгу.
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Военные ВС РФ зажимают Торецк «‎в клещи», сообщили в ДНР
Советник главы ДНР: Военные ВС РФ зажимают Торецк «‎в клещи»
06 августа 2024, 15:15

Фото: iStock/fortton

Торецк военными ВС РФ зажимается «‎в клещи» с двух сторон. Об этом сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский в эфире первого канала.
По его словам, в Торецке начались бои. Боевики ВСУ отодвигают свои передовые позиции ближе к центру города. Он отметил, что населенный пункт штурмуется «не в лоб, а справа и слева — то есть зажимается в клещи». Кимаковский добавил, что украинские военные сейчас удерживают укрепрайон в районе шахты «Северная».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал целью Киева создание основы для завершения конфликта уже в 2024 году. В Крыму призвали Зеленского не выдумывать велосипед.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Военный эксперт Коротченко раскрыл, как ВСУ используют иностранных наемников. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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