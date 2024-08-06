Зеленскому предстоит рассмотреть петицию об ответственности за потери ВСУ

Владимиру Зеленскому предстоит рассмотреть петицию о введении ответственности для офицеров ВСУ за крупные потери личного состава. Документ набрал необходимые 25 тысяч подписей. Текст опубликован на сайте офиса украинского президента.
«В настоящее время существуют общеизвестные случаи бездумного использования офицерами человеческого ресурса, что приводит к неоправданным потерям личного состава», — говорится в петиции.
Автор призывает ввести ответственность за подобные случаи и обнародовать процессы расследования таких дел. Кроме того, он напомнил о ракетном обстреле 128-й бригады ВСУ во время награждения. Тогда личный состав находился на открытой местности недалеко от ЛБС.
Результатов расследования того случая нет до сих пор. Таким образом, в петиции делается вывод, что некоторые командиры ВСУ по-прежнему пренебрегают жизнью солдат.
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