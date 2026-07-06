Украинские дроны ранили двух мирных жителей российского региона
Евраев: два человека пострадали при атаке дронов ВСУ на Ярославскую область
Массированная атака украинских беспилотников отражалась в Ярославской области. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Евраев в своем канале в мессенджере Max.
По его словам, система ПВО перехватила более 70 БПЛА на подлете к Ярославлю. В результате ударов два человека получили осколочные ранения, их доставили в больницу.
Губернатор предупредил, что угроза беспилотной опасности в регионе сохраняется.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в результате удара украинских сил по северной части республики погиб один человек, еще получили ранения. Один пострадавший находится в тяжелом состоянии.
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