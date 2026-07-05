На севере Крыма из-за атаки ВСУ погиб человек, ещё двое оказались ранены

05 июля 2026, 01:29

Аксенов: На севере Крыма после атаки ВСУ погиб человек, ещё двое получили ранения

Фото: iStock/Victoria Kotlyarchuk

В результате удара украинских сил по северной части Крыма погиб один человек, ещё двое оказались ранены. Об этом в своём Telegram-канале написал глава республики Сергей Аксенов.





Он уточнил, что один из пострадавших находится в тяжёлом состоянии. Аксенов также выразил соболезнования родным погибшего и пообещал оказать всю необходимую поддержку пострадавшим и их семьям.





«Призываю крымчан сохранять бдительность и доверять только официальным источникам информации», — говорится в его сообщении.