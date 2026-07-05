На севере Крыма из-за атаки ВСУ погиб человек, ещё двое оказались ранены
Аксенов: На севере Крыма после атаки ВСУ погиб человек, ещё двое получили ранения
В результате удара украинских сил по северной части Крыма погиб один человек, ещё двое оказались ранены. Об этом в своём Telegram-канале написал глава республики Сергей Аксенов.
Он уточнил, что один из пострадавших находится в тяжёлом состоянии. Аксенов также выразил соболезнования родным погибшего и пообещал оказать всю необходимую поддержку пострадавшим и их семьям.
«Призываю крымчан сохранять бдительность и доверять только официальным источникам информации», — говорится в его сообщении.Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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