Украинские дроны атаковали три АЗС в Луганской Народной Республике
Беспилотники Вооруженных сил Украины атаковали три автозаправочные станции в Луганской Народной Республике. Об этом сообщили в Telegram-канале «Правительство ЛНР».
Уточняется, что пролеты беспилотных летательных аппаратов ВСУ зафиксировали над территорией северных районов.
«Атакованы две АЗС в Старобельском муниципальном округе. Повреждены фасады зданий автозаправочных станций. (...) Еще один удар по АЗС зафиксирован в Белокуракинском округе. Без возгорания», — говорится в публикации.Местным жителям напомнили о необходимости соблюдать осторожность, попросив воздержаться от фото- и видеосъемок.
Правительство ЛНР продолжает оценивать последствия нападения и ведет мониторинг воздушной обстановки в регионе.
Напомним, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины.
Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.