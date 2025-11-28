Достижения.рф

Украинские дроны атаковали три АЗС в Луганской Народной Республике

Фото: iStock/Dragon Claws

Беспилотники Вооруженных сил Украины атаковали три автозаправочные станции в Луганской Народной Республике. Об этом сообщили в Telegram-канале «Правительство ЛНР».



Уточняется, что пролеты беспилотных летательных аппаратов ВСУ зафиксировали над территорией северных районов.

«Атакованы две АЗС в Старобельском муниципальном округе. Повреждены фасады зданий автозаправочных станций. (...) Еще один удар по АЗС зафиксирован в Белокуракинском округе. Без возгорания», — говорится в публикации.
Местным жителям напомнили о необходимости соблюдать осторожность, попросив воздержаться от фото- и видеосъемок.

Зеленский заявил о планах провести «важные переговоры» по Украине на следующей неделе
Зеленский заявил о планах провести «важные переговоры» по Украине на следующей неделе
Правительство ЛНР продолжает оценивать последствия нападения и ведет мониторинг воздушной обстановки в регионе.

Напомним, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины.

Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
Мария Моисеева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0