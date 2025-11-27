Зеленский заявил о планах провести «важные переговоры» по Украине на следующей неделе
Владимир Зеленский анонсировал «важные» для Украины переговоры, которые пройдут на следующей неделе. Об этом пишет ТАСС.
Зеленский выпустил видеообращение, в котором уточнил, что украинская команда вместе с американскими представителями продолжает работу над положениями мирного плана, выработанными в Женеве.
По его словам, Киев «настроен на предметную работу» и будет хорошо подготовлен к встрече делегаций США и Украины.
Путин: делегация США приедет в Москву в начале следующей недели
«На следующей неделе будут важные переговоры не только у нашей делегации, но и у меня. И мы готовим твердую почву для таких переговоров», — добавил Зеленский.Других подробностей он не привел.
Ранее сообщалось, что администрация президента США Дональда Трампа не консультировалась с европейскими союзниками при разработке нового мирного плана по Украине.
После стало известно, что в Киеве резко отреагировали на первоначальный вариант плана Трампа по урегулированию конфликта, требуя устранить самые «спорные» моменты.