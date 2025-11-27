Зеленский заявил о планах провести «важные переговоры» по Украине на следующей неделе

27 ноября 2025, 23:25

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский анонсировал «важные» для Украины переговоры, которые пройдут на следующей неделе. Об этом пишет ТАСС.





Зеленский выпустил видеообращение, в котором уточнил, что украинская команда вместе с американскими представителями продолжает работу над положениями мирного плана, выработанными в Женеве.



По его словам, Киев «настроен на предметную работу» и будет хорошо подготовлен к встрече делегаций США и Украины.





«На следующей неделе будут важные переговоры не только у нашей делегации, но и у меня. И мы готовим твердую почву для таких переговоров», — добавил Зеленский.