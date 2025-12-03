Беспилотники ВСУ пытались атаковать Саратовскую область
Губернатор Бусаргин сообщил об атаке БПЛА на Саратовскую область
Украинские дроны вторглись в воздушное пространство Саратовской области, сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Об этом в Телеграм-канале рассказал губернатор региона Роман Бусаргин.
Согласно полученной информации, беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) пытались атаковать Петровский район. По словам Бусаргина, все воздушные цели ликвидировали силы ПВО.
«Над Петровским районом ликвидированы БПЛА. Предварительно пострадавших нет», — написал губернатор.Он также добавил, что на месте падения обломков беспилотника работают сотрудники экстренных служб.
Ранее в Москве завершилась встреча президента РФ Владимира Путина и спецпосланника США Стивена Уиткоффа. По итогам переговоров стало известно, что Россия получила новые предложения от американской стороны по завершению конфликта на Украине.