Группа украинских беспилотников вторглась в воздушное пространство России

17 ноября 2025, 07:27

Минобороны: ПВО за ночь нейтрализовала над регионами РФ 36 БПЛА ВСУ

Фото: iStock/bbsferrari

За ночь дежурными средствами ПВО уничтожены 36 БПЛА над регионами Российской Федерации. Об этом сообщили в Минобороны РФ.