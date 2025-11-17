Группа украинских беспилотников вторглась в воздушное пространство России
За ночь дежурными средствами ПВО уничтожены 36 БПЛА над регионами Российской Федерации. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Четырнадцать вражеских беспилотных летательных аппарата были перехвачены над Брянской областью, восемь — над Тамбовской областью, пять — над Ульяновской областью, четыре — над Воронежской областью, три — над Орловской областью, один — над Нижегородской областью, один — над Тульской областью.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
