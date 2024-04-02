Украинские летчики тренируются пилотировать F-16 в Аризоне

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Украинские пилоты будут обучаться управлению истребителями F-16 на базе в штате Аризона. Об этом пишет издание РИА Новости со ссылкой на представителя американских военно-воздушных сил.
По его словам, речь идет о двенадцати летчиках ВСУ. Собеседник издание не привел подробностей об окончании срока обучения, однако отметил, что оно точно завершится в текущем году.
Прежде сообщалось, что Украине будут переданы истребители F-16 от Нидерландов и Дании. Первые боевые самолеты будут отправлены Киеву после того, как украинские солдаты пройдут обучение по управлению боевыми самолетами.
F-16 будут отправлены Киеву до конца 2024 года.
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Прежде сообщалось, что Украине будут переданы истребители F-16 от Нидерландов и Дании. Первые боевые самолеты будут отправлены Киеву после того, как украинские солдаты пройдут обучение по управлению боевыми самолетами.
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Анастасия Хохлова