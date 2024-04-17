Украинские метеозонды пытались атаковать Брянскую область

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Три украинских метеозонда пытались атаковать Брянскую область. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз в своём Telegram-канале.
По его словам, дежурные силы ПВО сбили все три воздушных разведывательных объекта.
В результате этого, никто не пострадал, разрушений инфраструктуры зафиксировано не было. На месте падения аппаратов работают оперативные и экстренные службы.
Ранее сообщалось, что в Липецкой, Воронежской и Курской областях введены режимы воздушной опасности из-за риска прилёта украинских беспилотников. В связи с этим были приостановлены полёты гражданских самолётов в небе над этими регионами.
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В результате этого, никто не пострадал, разрушений инфраструктуры зафиксировано не было. На месте падения аппаратов работают оперативные и экстренные службы.
Ранее сообщалось, что в Липецкой, Воронежской и Курской областях введены режимы воздушной опасности из-за риска прилёта украинских беспилотников. В связи с этим были приостановлены полёты гражданских самолётов в небе над этими регионами.
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Анастасия Чинкова