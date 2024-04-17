Установлена цель, которую пытался атаковать сбитый над Елабугой БПЛА

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В небе над Елабугой в Татарстане уничтожили беспилотник ВСУ, который летел в сторону особой экономической зоны «Алабуга» и предприятия ГК «ТАИФ». Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Сообщается, что сотрудников предприятий экстренно эвакуируют. Пострадавших нет. Последствия разрушений уточняются. Отметим, что ГК «ТАИФ» — крупнейший российский холдинг. Одним из главных направлений работы компании является нефтехимия и нефтепереработка.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Ранее сообщалось, что дежурными средствами ПВО был сбил украинский беспилотник самолётного типа над территорией Республики Мордовия. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Ранее сообщалось, что дежурными средствами ПВО был сбил украинский беспилотник самолётного типа над территорией Республики Мордовия. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова