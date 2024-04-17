ВС РФ ликвидировали десять бойцов ВСУ ударом по гостинице в Чернигове

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Российские войска ударили по гостинице с украинскими военными в Чернигове. Об этом сообщил бывший депутат Верховной рады Игорь Мосийчук* в своём Telegram-канале.
Он написал, что в результате российского удара «очень много убитых, ещё больше раненых». Однако телеканал RT в своём Telegram приводит конкретные цифры. По их данным, в результате ракетного удара погибли десять украинских военнослужащих, ещё 20 получили ранения.
Ранее издание Politico раскрыло единственный путь Украины к возможной победе в конфликте. По информации издания, для этого необходима полномасштабная мобилизация всех граждан страны.
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*внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга
Анастасия Чинкова