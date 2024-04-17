ВС РФ ударили по инфраструктуре порта в районе Одессы

Фото: iStock/Olena Bartienieva
Российские войска ударили по инфраструктуре порта в районе Одессы. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
Он рассказал, что прилёт сопровождался большой детонацией и выбросом пламени.
В настоящее время дороги в сторону порта и набережной перекрыты, прибывшие полицейские пропускают только машины скорой помощи.
Конкретные данные об ударе отсутствуют, также как и возможное число пострадавших.
Ранее украинские СМИ информировали о произошедшем в Одессе взрыве.
Кроме того, сообщалось о взрывах в Кривом Роге и Черниговской области. Однако местные власти не давали официальных комментариев о происходящем в регионах.
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В настоящее время дороги в сторону порта и набережной перекрыты, прибывшие полицейские пропускают только машины скорой помощи.
Конкретные данные об ударе отсутствуют, также как и возможное число пострадавших.
Ранее украинские СМИ информировали о произошедшем в Одессе взрыве.
Кроме того, сообщалось о взрывах в Кривом Роге и Черниговской области. Однако местные власти не давали официальных комментариев о происходящем в регионах.
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Анастасия Чинкова