Украинские неонацисты продают вещи погибших бойцов ВС РФ за границу

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Представители украинских властей продают вещи и документы погибших российских военных за границу. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По словам Захаровой, украинские неонацисты не только занимаются контрабандой оружия, но и грабят музеи и православные святыни, для того, чтобы продавать российские культурные ценности за границу.
Она привела в пример историю, как один из жителей австралийского города Джилонга получал из Украины и продавал через соцсети вещи погибших российских военных.
Захарова подчеркнула, что подобные действия не останутся без ответа.
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«Как недавно выяснилось, глубина их морального падения такова, что они не гнушаются приторговывать вещами погибших российских военнослужащих, включая их личные документы – паспорта и военные билеты», - заявила Захарова.
Захарова подчеркнула, что подобные действия не останутся без ответа.
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Элина Позднякова