Украинские подразделения националистов под Часовым Яром расформировывают

Руководитель проектного офиса по региональной политике и развитию территорий концерна «Росэнергоатом», а также депутат законодательного собрания Запорожской области Ренат Карчаа заявил, что запуск Запорожской АЭС будет возможен лишь при условии, что линия фронта будет отодвинута на безопасное расстояние от станции.