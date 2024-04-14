Украинские подразделения националистов под Часовым Яром расформировывают

Фото: iStock/Mariia Kokorina
Командование Вооруженных Сил Украины приступило к процессу расформирования подразделения националистов, которые не смогли удержать позиции под Часовым Яром. Речь идет о 67 бригаде, созданной из членов националистического «Правого сектора», который является запрещенной организацией в России, информирует «Украинская правда».
«Высшее командование ВСУ приступило к переводу бойцов и командиров из ПС, которые составляли основу бригады. Все попытки предотвратить этот процесс оказались безуспешными», — говорится в заявлении бригады.Согласно данным СМИ, причиной таких действий стала внутренняя дискриминация националистов внутри бригады, которые отделяли «своих» боевиков «Правого сектора» от пришедших из других мест. Националисты называли пришедших «пиксельными» и направляли их в бой в первую очередь, что приводило к большим потерям из-за их недостаточного опыта.
Читайте также:
МО: ВС РФ уничтожили пусковую установку IRIS-T и склад боеприпасов ВСУ
ВСУ ударили дронами по сотрудникам МЧС в ДНР
Кимаковский: Командиры ВСУ расправляются с желающими сдаться в плен солдатами
Артем Кузьмин