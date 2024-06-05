Украинские пограничники минируют границу с Румынией из-за сбегающих мужчин

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Украинские пограничники начали минировать границу с Румынией, чтобы помешать уклонистам от службы в ВСУ нелегально покинуть страну. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник в российских силовых структурах.
Уточняется, что мины заложили вдоль побережья реки Тисы, и сейчас там уже находят там тела первых попытавшихся сбежать из страны.
По данным на 2 июня, около 45 граждан Украины, бежавших от мобилизации, погибли при попытке бежать из страны через горы и реки. Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы Украины. Отмечается, что это только подтвержденные факты. Департамент уверен, что фактическое число погибших гораздо больше.
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