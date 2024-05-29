СМИ рассказало о смертельно опасном маршруте побега украинских уклонистов

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Британское издание Economist рассказало о гибели украинских уклонистов, которые пытаются сбежать с Украины вплавь через «реку смерти» Тиса. Об этом пишет РИА Новости.
Сообщается, что уже зафиксировано 30 случаев гибели мужчин мобилизационного возраста при попытке пересечь границу по этой реке.
По данным издания, через Тису переправляются до 40 человек в день. Один из проводников рассказал об успешном пересечении границы группой из 96 человек.
Ранее сообщалось, что пять украинцев смогли сбежать из страны с помощью того, что один из них переоделся в военного и делал вид, что конвоирует остальных. Незаконное пересечение границы произошло рядом с населенным пунктом Дийда, который находится в Закарпатской области Украины.
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«Украинские уклонисты в отчаянии тонут в реке смерти», — гласит заголовок материала.
По данным издания, через Тису переправляются до 40 человек в день. Один из проводников рассказал об успешном пересечении границы группой из 96 человек.
Ранее сообщалось, что пять украинцев смогли сбежать из страны с помощью того, что один из них переоделся в военного и делал вид, что конвоирует остальных. Незаконное пересечение границы произошло рядом с населенным пунктом Дийда, который находится в Закарпатской области Украины.
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Дарья Осипова