Украинские СМИ опубликовали видео с брошенным под Авдеевкой военным ВСУ

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Украинские СМИ опубликовало видео разговора с близким раненого бойца ВСУ, которого бросили боевые товарищи при выходе из города. Об этом сообщает РИА Новости.
«Вчера в сети распространилось видео, на котором тридцатилетний младший сержант и боевой медик с Днепропетровщины с позывным «Джанго» сообщает родным о том, что он и еще пятеро раненых не в состоянии самостоятельно двигаться, а обещанное эвакуационное авто за ними так и не приехало», — сказано в сообщении, опубликованном в Телеграм-канале «Зеркало недели».По данным корреспондентов, украинский военный ждал эвакуационный транспорт практически двое суток. После ожидания он позвонил родственникам и сообщил, что его и шестерых сослуживцев оставили погибать, заявив, что «за ними придут русские» и нужно будет поднять белый флаг.
По данным издания «Зеркало недели», во время одного из звонков в укрытие, где находились раненые, вошли российские военные, не давшие родным закончить разговор.
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