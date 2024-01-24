Украинские СМИ пишут, что ВСУ сбили Ил-76 в Белгородской области

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Украинские СМИ сообщают, что ВСУ сбили российский самолет Ил-76 в Белгородской области.
«Российский самолет Ил-76 был сбит в Белгородской области силами ВСУ», - такое заявление сделал источник в украинском военном ведомстве изданию «ПравдаUA».Сообщалось, что пилот увел горящий Ил-76 от домов деревни Яблоново, борт рухнул в поле. Об этом пишет Shot.
«На борту упавшего Ил-76 находились 65 пленных военнослужащих ВСУ, перевозимых в Белгородскую область для обмена, 6 членов экипажа самолета и 3 сопровождающих».Читайте также:
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Мария Фирсова