Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровске и Прилуках

Фото: istockphoto/Olena Lialina
В Днепропетровске на Украине прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги, сообщает украинское издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.
Телеканалом «24» также была опубликована информация о взрывах в Прилуках Черниговской области.
Согласно онлайн-карте украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога была объявлена как в Днепропетровской, так и в Черниговской областях.
Удары по инфраструктуре Украины со стороны ВС РФ начались 10 октября 2022 года, через два дня после теракта на Крымском мосту, в котором российские власти обвинили украинские спецслужбы.
С тех пор атаки регулярно наносятся по объектам энергетики, военной промышленности и управления, а воздушные тревоги звучат ежедневно, иногда охватывая всю страну.
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Согласно онлайн-карте украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога была объявлена как в Днепропетровской, так и в Черниговской областях.
Удары по инфраструктуре Украины со стороны ВС РФ начались 10 октября 2022 года, через два дня после теракта на Крымском мосту, в котором российские власти обвинили украинские спецслужбы.
С тех пор атаки регулярно наносятся по объектам энергетики, военной промышленности и управления, а воздушные тревоги звучат ежедневно, иногда охватывая всю страну.
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Мария Моисеева