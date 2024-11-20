Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровске и Прилуках

Более пяти украинских БПЛА атаковали завод в Воронежской области, который выпускает гражданскую продукцию, после чего произошел пожар. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем телеграм-канале. По его данным, пострадавших нет, персонал эвакуирован.