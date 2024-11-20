Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровске и Прилуках

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровске и Прилуках

Фото: istockphoto/Olena Lialina

Фото: istockphoto/Olena Lialina

В Днепропетровске на Украине прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги, сообщает украинское издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.
Телеканалом «24» также была опубликована информация о взрывах в Прилуках Черниговской области.

Согласно онлайн-карте украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога была объявлена как в Днепропетровской, так и в Черниговской областях.



Удары по инфраструктуре Украины со стороны ВС РФ начались 10 октября 2022 года, через два дня после теракта на Крымском мосту, в котором российские власти обвинили украинские спецслужбы.

С тех пор атаки регулярно наносятся по объектам энергетики, военной промышленности и управления, а воздушные тревоги звучат ежедневно, иногда охватывая всю страну.

Читайте также:

ПВО сбила дроны в российском регионе

ТАСС: ООН обеспокоена возможной эскалацией конфликта на Украине

«Меры защиты»: Эрдоган высказался об обновленной ядерной доктрине РФ
#тревога
#информация
#вс рф
#воздушная тревога
#telegram
#украина
ПВО РФ уничтожила 42 украинских беспилотника за три часа
20 ноября 2024, 00:41

Фото: iStock/Olena Bartienieva

В ночь с 19 на 20 ноября силы ПВО уничтожили 42 украинских беспилотника самолетного типа, сообщило Минобороны России в своем Telegram-канале.
Террористическая атака киевского режима была предотвращена в период с 21:00 до 23:55. Основной удар пришелся на Брянскую область, где сбили 32 дрона.

Остальные беспилотники нейтрализовали над Смоленской областью (5 аппаратов), Московской (2 аппарата), а также над Курской, Орловской и Ростовской областями — по одному БПЛА в каждом из регионов. Минобороны подчеркнуло, что атака была направлена на объекты в российских регионах, но благодаря оперативным действиям ПВО все угрозы были устранены.

Ранее «Радио 1» сообщало, что российские силы ПВО уничтожили пять украинских беспилотников над Брянской областью.

Помимо этого 19 ноября более пяти украинских БПЛА атаковали завод в Воронежской области, который выпускает гражданскую продукцию, после чего произошел пожар.

Читайте также:

ПВО сбила дроны в российском регионе

В Минобороны доложили последние новости СВО к этому часу

В Молдавии нашли очередной упавший беспилотник
#ночь
#бпла
#telegram
#минобороны
#удар
#атака
#пво
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Диверсионная группа из иностранцев уничтожена в Брянской области
Кадыров сообщил о ликвидации «татуированного рейнджера» в Брянской области
20 ноября 2024, 00:14

Фото: iStock/Dmitry Belyaev

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о ликвидации диверсионной группы из иностранцев в Брянской области, среди которых оказался «татуированный рейнджер». Об этом он написал в своем Telegram-канале.
По его словам, профессиональные бойцы планировали диверсии на территории России. Один из уничтоженных, предположительно, участвовал в спецоперациях США и ранее появился на фотографии с Джо Байденом, которую впоследствии Белый дом пытался удалить из сети.

Кадыров также отметил, что благодаря этому рейнджеру в его коллекции появился американский пулемёт M249.

«Ну никак не могли мы достать целый и новенький образец. Вот не везло и всё! А тут рейнджер пересёк половину мира, добирался на самолёте, потом на машине, затем пешком и всё для того, чтобы пополнить нашу уникальную коллекцию и доставить его невредимым», — заявил Кадыров.

Читайте также:

Еще пять дронов уничтожены над Брянской областью

«Не представляешь»: боевик ВСУ обратился к Зеленскому из-за ударов ATACMS по РФ

ВСУ атаковали завод под Воронежем
#сша
#telegram
#рамзан кадыров
#сво
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Еще пять дронов уничтожены над Брянской областью
Богомаз: силы ПВО сбили пять беспилотников над Брянской областью
19 ноября 2024, 23:15

Фото: iStock/bbsferrari

Российские силы ПВО уничтожили пять украинских беспилотников над Брянской областью, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.
Он отметил, что дроны самолетного типа были обнаружены и ликвидированы, пострадавших и разрушений нет. На месте работают оперативные службы.
Ранее в регионе сбили семь, а затем еще четыре беспилотника, о чем также сообщал Богомаз.

Между тем в Ростовской области пять беспилотников атаковали гражданский объект, вызвав возгорание на предприятии. Губернатор региона Александр Гусев сообщил, что пострадавших нет, сотрудники были эвакуированы. Инцидент подчеркнул растущую активность беспилотных атак в южных регионах России.

Читайте также:

ПВО сбила дроны в российском регионе

ВСУ атаковали завод под Воронежем

В Минобороны доложили последние новости СВО к этому часу
#инцидент
#telegram
#новости
#сво
#пво
#дроны
#бпла
Следите за нашими новостями
в удобном формате
ПВО сбила дроны в российском регионе
Губернатор Гладков: ПВО сбила дроны под Белгородом
19 ноября 2024, 22:57

Фото: istockphoto/N-sky

Российская противовоздушная оборона ликвидировала несколько дронов под Белгородом, проинформировал в Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков.
«Над Алексеевским округом сработала наша система ПВО — сбиты несколько вражеских беспилотников. Предварительно, никто не пострадал», — гласит публикация чиновника.
Губернатор уточнил, что в Алексеевке обломки летательного аппарата упали на территорию предприятия. Производственные помещения получили повреждения, а также линия электропередачи. В результате на нескольких улицах нет света.

Перед этим в Минобороны докладывали, что над Ростовским и Курским регионами сбили три украинских дрона.

Российская спецоперация на Украине продолжается с конца февраля 2022 года. Пленные боевики ВСУ обращаются к Владимиру Зеленскому на фоне его решения бить по РФ американскими дальнобойными ракетами.

Читайте также:

ТАСС: ООН обеспокоена возможной эскалацией конфликта на Украине

«Прощай»: на Западе высказались о решении Зеленского бить ATACMS по РФ

«Хотят споров в окопах»: Зеленский оценил возможность выборов на Украине
#мир
#россия
#украина
#война
#сво
#конфликт
#дрон
#бпла
#белгородская область
#вячеслав гладков
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Не представляешь»: боевик ВСУ обратился к Зеленскому из-за ударов ATACMS по РФ
«РВ»: боевик ВСУ обратился к Зеленскому из-за ударов ATACMS по Брянской области
19 ноября 2024, 22:39

Фото: istockphoto/Mariia Kokorina

Пленный боевик ВСУ, чья фамилия Мухин, взятый в плен на курском направлении, обратился к Владимиру Зеленскому из-за разрешения Вашингтона бить американскими дальнобойными ракетами ATACMS по России. Об этом пишет Telegram-канал «Военкоры русской весны» («РВ»).
«Ты не представляешь, какой ответ последует после применения дальнобойных ракет по территории России», — произнес Мухин.

Он добавил, что массированный ответ со стороны РФ на такие шаги киевского режима ликвидирует живую силу и военную технику по всей территории страны «за исключением элитных курортов».

В МО РФ подтвердили первый удар штатовскими ATACMS по Брянщине. При этом заокеанский лидер Джо Байден отказался комментировать ситуацию вокруг дальнобойных ракет.

В МИД РФ отмечали, что читали публикации о разрешении Вашингтона бить по России, но официального подтверждения тому не было.

Читайте также:

ТАСС: ООН обеспокоена возможной эскалацией конфликта на Украине

«Прощай»: на Западе высказались о решении Зеленского бить ATACMS по РФ

ВСУ атаковали завод под Воронежем
#мир
#россия
#украина
#война
#сво
#всу
#конфликт
#владимир зеленский
#ракета
#брянская область
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
ТАСС: ООН обеспокоена возможной эскалацией конфликта на Украине
19 ноября 2024, 22:05

Фото: istockphoto/Viktor Sidorov

ООН беспокоит любая напряженность конфликта на Украине, пишет ТАСС, ссылаясь на представителя международной организации Стефана Дюжаррика. В частности, он прокомментировал вопрос корреспондента о ракетном ударе боевиков ВСУ американскими ATACMS по Брянщине.
«ООН всегда выражает обеспокоенность касательно эскалации этого конфликта, самого факта, что этот конфликт продолжается, не говоря уже об эскалации», — прокомментировал Дюжаррик.
В ООН добавили, что все стороны украинского кризиса несут ответственность за то, чтобы избегать жертв среди гражданских.

Во всемирной организации не раз отмечали, что шаги киевского режима способствуют эскалации конфликта.

Читайте также:

«Прощай»: на Западе высказались о решении Зеленского бить ATACMS по РФ

ВСУ атаковали завод под Воронежем

В Минобороны доложили последние новости СВО к этому часу
#мир
#украина
#война
#сво
#конфликт
#оон
#новости
#брянская область
#ракета
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Прощай»: на Западе высказались о решении Зеленского бить ATACMS по РФ
Журналист Хинкл: решение Зеленского бить ATACMS по РФ решило его судьбу
19 ноября 2024, 22:03

Владимир Зеленский

Решение Владимира Зеленского бить американскими дальнобойными ракетами ATACMS по российской территории решило его судьбу, считает журналист США Джексон Хинкл. Свое мнение он высказал в соцсетях.
«Прощай, Украина. Прощай, Зеленский. Можете плакать, топать и кричать… Но не называйте ответ России «неспровоцированным», — гласит публикация.

Отмечено, что Хинкл попрощался с Зеленским по-русски. Журналист подчеркнул, что его бы не расстроило, если бы российский лидер Владимир Путин решил бы поступить с украинским руководством по своему усмотрению.

Ранее Зеленский высказался о возможности проведения выборов на Украине. Стоит отметить, что срок его полномочий истек 20 мая 2024 года.

Читайте также:

ВСУ атаковали завод под Воронежем

В Минобороны доложили последние новости СВО к этому часу

Аналитик оценил возможность ядерного ответа на удары Киева ATACMS по РФ
#мир
#украина
#россия
#война
#сво
#конфликт
#ракета
#новости
#владимир зеленский
Следите за нашими новостями
в удобном формате
ВСУ атаковали завод под Воронежем
Гусев: более пяти БПЛА атаковали завод в Воронежской области
19 ноября 2024, 21:54

Фото: iStock/Gerasimov174

Более пяти украинских БПЛА атаковали завод в Воронежской области, который выпускает гражданскую продукцию, после чего произошел пожар. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем телеграм-канале. По его данным, пострадавших нет, персонал эвакуирован.
«Более пяти беспилотных летательных аппаратов атаковали промышленное предприятие, выпускающее исключительно гражданскую продукцию, в одном из районов Воронежской области. На предприятии произошло возгорание», — написал он.
Гусев добавил, что сейчас на месте происшествия работают пожарные расчеты и другие профильные службы.
«Ситуацию держу на личном контроле. Опасность атаки БПЛА в регионе сохраняется», — подчеркнул он.
Читайте ​также:

В Минобороны доложили последние новости СВО к этому часу

Аналитик оценил возможность ядерного ответа на удары Киева ATACMS по РФ

Зеленский сделал заявление об ATACMS
#пожарные
#предприятие
#бпла
#возгорание
#происшествия
#заявление
#опасность
#новости
#сво
#воронежская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Минобороны доложили последние новости СВО к этому часу
Минобороны: над Ростовской и Курской областями сбили три БПЛА ВСУ
19 ноября 2024, 21:45

Фото: istockphoto/alexeynovikov

Российская противовоздушная оборона ликвидировала два дрона боевиков ВСУ над территорией Ростовской области и еще один над Курской, доложили в Минобороны РФ.
«Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Ростовской области и один — над территорией Курской области», — добавили в оборонном ведомстве.
Российская спецоперация на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года, когда боевики ВСУ усилили обстрелы мирных граждан Донбасса. В начале августа 2024 года Украина вторглась в приграничье Курской области. Боевики получили отпор от росгвардейцев, бойцов ВС РФ и пограничников. Бои в регионе идут и сейчас.

Читайте также:

В Астраханской области объявили угрозу атаки БПЛА в Ахтубинском районе

Глава МИД РФ Лавров: подтверждения разрешения США бить вглубь РФ пока не было

На Западе заявили об атаке США на РФ
#мир
#россия
#курская область
#ростовская область
#сво
#война
#конфликт
#украина
#бпла
#минобороны рф
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате