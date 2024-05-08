Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве и двух областях

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Взрывы прогремели в Киеве, Ивано-Франковской и Львовской областях, а также в городе Кременчуг Полтавской области Украины на фоне объявленной по всей стране воздушной тревоги. Об этом информируют украинские телеканалы.
«Взрывы звучат в Киеве», — сказано в Телеграм-канале телеканала ТСН.О взрывах в Ивано-Франковской области сообщил телеканал «Общественное». Про взрывы в полтавском Кременчуге уведомил ICTV.
По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, взрывы слышны и во Львовской области.
Российские военнослужащие наносят удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, армия РФ в боях с ВСУ не бьет по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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Алина Юрчак