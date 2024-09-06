Жительница Курской области рассказала о трех державших оборону «ахматовцах»

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Жительница Большесолдатского района Зоя Андрианова рассказала о трёх бойцах спецназа «Ахмат», которые стойко защищали позиции, обеспечивая жителям приграничных сел возможность эвакуироваться в безопасные районы. Об этом информирует РИА Новости.
По словам Зои, у неё есть подруга, которая живёт в Лебедевке, расположенной в трёх километрах от села Свердликово (Суджанский район), которое было захвачено боевиками Вооруженных сил Украины 6 августа.
Жительница отметила, что весь день не могла связаться с подругой, но 7 августа та приехала к ней с двумя небольшими пакетами вещей, так как больше взять не успела. Она сообщила ей, что им пришлось убегать, потому что по селу ездили люди и расстреливали мирных жителей.
Также подруга рассказала, что на границе находились три бойца спецназа «Ахмат», которые держали оборону. По её словам, пока люди оставались в селе, бойцы не позволили боевикам пройти.
Напомним, что ВСУ попытались 6 августа захватить участок территории Суджанского района Курской области. Атака началась около трех утра. Боевики наносили удары из артиллерии, танков и атаковали дронами, после чего принялись атаковать российскую границу на автомобилях со знаками отличия в виде треугольника.
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Жительница отметила, что весь день не могла связаться с подругой, но 7 августа та приехала к ней с двумя небольшими пакетами вещей, так как больше взять не успела. Она сообщила ей, что им пришлось убегать, потому что по селу ездили люди и расстреливали мирных жителей.
Также подруга рассказала, что на границе находились три бойца спецназа «Ахмат», которые держали оборону. По её словам, пока люди оставались в селе, бойцы не позволили боевикам пройти.
«В моем доме на некоторое время поселилась подруга с родственниками, но потом стало совсем опасно. Сейчас они в пункте временного размещения», — добавила она и отметила, что сама отправилась к сыну в Курск.
Напомним, что ВСУ попытались 6 августа захватить участок территории Суджанского района Курской области. Атака началась около трех утра. Боевики наносили удары из артиллерии, танков и атаковали дронами, после чего принялись атаковать российскую границу на автомобилях со знаками отличия в виде треугольника.
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Дарья Осипова