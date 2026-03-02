В Полтаве более полусотни человек заблокировали авто с насильно мобилизованным украинцем
В Полтаве свыше 50 местных жителей заблокировали машину полиции с мобилизованным
Свыше пятидесяти жителей Полтавы заблокировали на Украине автомобиль полиции, в котором находился насильно мобилизованный мужчина. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.
Согласно материалу, во время задержания к украинцу применили силу. Более полусотни человек, которые стали свидетелями происходящего, перекрыли движение машины, не давая транспортному средству проехать. Также на место вызвали скорую помощь.
Российский дрон спас прохожего от насильственной мобилизации в ВСУ — видео
Чем именно закончился инцидент, в публикации не уточняется. Отметим, что в социальных сетях регулярно появляются кадры принудительной мобилизации на Украине. Сотрудники Территориального центра комплектования (ТЦК) часто избивают мужчин призывного возраста, а затем насильно заталкивают их в автомобили или микроавтобусы. Иногда неравнодушным прохожим удаётся освободить задержанных.
Ранее «Радио 1» рассказывало о том, как работники ТЦК открыли стрельбу в одном из жилых районов Кривого Рога.