В Полтаве более полусотни человек заблокировали авто с насильно мобилизованным украинцем

02 марта 2026, 23:57

В Полтаве свыше 50 местных жителей заблокировали машину полиции с мобилизованным

Фото: iStock/sandsun

Свыше пятидесяти жителей Полтавы заблокировали на Украине автомобиль полиции, в котором находился насильно мобилизованный мужчина. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.





Согласно материалу, во время задержания к украинцу применили силу. Более полусотни человек, которые стали свидетелями происходящего, перекрыли движение машины, не давая транспортному средству проехать. Также на место вызвали скорую помощь.



