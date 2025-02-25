В США рассчитывают на очень скорые встречи Трампа с Путиным и Зеленским

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Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что США рассчитывают на очень скорые встречи американского президента Дональда Трампа с главой РФ Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Об этом сообщает Fox News.
«Мы ожидаем, что эти встречи состоятся очень скоро, особенно с президентом Зеленским», — заявила Ливитт.
Ранее Дональд Трамп удивился вопросу о предоставлении помощи Украине со стороны США. По словам американского лидера, Штаты и так вложили в страну порядка 350 миллиардов долларов.
К тому же президент Франции Эммануэль Макрон согласился с надеждами Трампа об урегулировании украинского конфликта в ближайшие несколько недель.
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