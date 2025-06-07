Украинские солдаты жестоко расправились с пенсионеркой в Курской области
Россиянка Светлана рассказала, как ВСУ убили ее мать в августе 2024 года
ВСУ в ходе вторжения в Курскую область в августе прошлого года жестоко расправились с пенсионеркой. Об этом сообщила ее дочь Светлана Ильина. Рассказ женщины в Telegram-канале опубликовал член Общественной палаты РФ Максим Григорьев.
По словам Светланы, тело ее матери обнаружил знакомый семьи.
«Она лежала убитая, с пулевыми ранениями», — заявила россиянка.
Ильина рассказала, что пенсионерку убили в селе Черкасское Поречное примерно 15-16 августа 2024 года. Это произошло сразу после того, как украинские боевики зашли в этот населенный пункт. Светлана добавила, что тело матери лежало в комнате, где стояла фотография ее брата, служившего в полиции, и ее племянника, служившего в ВДВ.
Напомним, 6 августа 2024 года украинские войска перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Согласно информации Минобороны России, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 30 тысяч военных.