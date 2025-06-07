Украинские солдаты жестоко расправились с пенсионеркой в Курской области

07 июня 2025, 09:47

Россиянка Светлана рассказала, как ВСУ убили ее мать в августе 2024 года

Фото: iStock/Dmytro Sheremeta

ВСУ в ходе вторжения в Курскую область в августе прошлого года жестоко расправились с пенсионеркой. Об этом сообщила ее дочь Светлана Ильина. Рассказ женщины в Telegram-канале опубликовал член Общественной палаты РФ Максим Григорьев.





По словам Светланы, тело ее матери обнаружил знакомый семьи.





«Она лежала убитая, с пулевыми ранениями», — заявила россиянка.