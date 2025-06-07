В Федоровке ВСУ попытались ликвидировать свой минометный расчет после сдачи в плен

РИАН: ВСУ в Федоровке попытались убить свой минометный расчет за сдачу в плен
Фото: iStock/IherPhoto

В ходе боев за Федоровку (ДНР) командование ВСУ попыталось ликвидировать собственный минометный расчет, добровольно сдавшийся российским войскам, передает РИА Новости.



По словам разведчика группировки «Восток» с позывным Хаски, после пленения расчета через трофейную радиостанцию поступил приказ украинского командира открыть огонь по позициям ВС РФ. Когда минометчики отказались выполнять приказ, ВСУ направили ударный FPV-дрон для их ликвидации.

Хаски отметил, что российские солдаты использовали военную хитрость — отправили самого контактного пленного с неисправной радиостанцией, после чего украинский беспилотник атаковал своего же бойца.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

Екатерина Коршунова

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