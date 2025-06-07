В Федоровке ВСУ попытались ликвидировать свой минометный расчет после сдачи в плен

07 июня 2025, 08:56

РИАН: ВСУ в Федоровке попытались убить свой минометный расчет за сдачу в плен

Фото: iStock/IherPhoto

В ходе боев за Федоровку (ДНР) командование ВСУ попыталось ликвидировать собственный минометный расчет, добровольно сдавшийся российским войскам, передает РИА Новости.