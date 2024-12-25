Украинские спецслужбы завезли в Россию петарды со взрывчаткой мгновенного действия

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Украинские спецслужбы смогли поставить в Россию петарды с взрывоопасным веществом мгновенного действия. Об этом заявила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова.
По ее словам, покупать и зажигать петарды очень опасно, так как в Россию попали петарды, которые моментально детонируют. Она призвала предупредить об этом всех родственников и знакомых.
Она пояснила, что петарда мгновенно взрывается при зажигании прямо в руках человека. Она призвала не покупать и не использовать петарды во избежание несчастных случаев.
Панфилова также призвала быть в новогодние праздники аккуратными и внимательными.
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«Силами спецслужб Украины через различные источники — по воздуху, наземным и иным путем — осуществляется доставка по всей территории России, коллеги, петард, имеющих взрывоопасное вещество и детонирующее вещество мгновенного действия», — заявила Панфилова.
Она пояснила, что петарда мгновенно взрывается при зажигании прямо в руках человека. Она призвала не покупать и не использовать петарды во избежание несчастных случаев.
Панфилова также призвала быть в новогодние праздники аккуратными и внимательными.
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Элина Позднякова