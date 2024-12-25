Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ Украинские спецслужбы завезли в Россию петарды со взрывчаткой мгновенного действия

Украинские спецслужбы завезли в Россию петарды со взрывчаткой мгновенного действия

Панфилова: В РР завезли украинские петарды со взрывчаткой мгновенного действия
Фото: iStock/Nenadpress

Фото: iStock/Nenadpress

Украинские спецслужбы смогли поставить в Россию петарды с взрывоопасным веществом мгновенного действия. Об этом заявила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова.
По ее словам, покупать и зажигать петарды очень опасно, так как в Россию попали петарды, которые моментально детонируют. Она призвала предупредить об этом всех родственников и знакомых.

«Силами спецслужб Украины через различные источники — по воздуху, наземным и иным путем — осуществляется доставка по всей территории России, коллеги, петард, имеющих взрывоопасное вещество и детонирующее вещество мгновенного действия», — заявила Панфилова.



Она пояснила, что петарда мгновенно взрывается при зажигании прямо в руках человека. Она призвала не покупать и не использовать петарды во избежание несчастных случаев.

Панфилова также призвала быть в новогодние праздники аккуратными и внимательными.

Читайте также:

Подрыв петарды совершен в ТЦ «Гелиос» в Королеве

В Химках взорвали салют в почтовом отделении

Очевидцы сообщили о взрыве в отделении банка в Петербурге
#праздники
#доставка
#петарда
Евросоюз столкнулся с неожиданной проблемой из-за Украины
FT: 12 стран ЕС достигли сверхнизкой рождаемости из-за конфликта на Украине
25 декабря 2024, 17:58

Фото: iStock/sinonimas

В 12 странах Евросоюза отмечается сверхнизкая рождаемость из-за конфликта на Украине. Об этом пишет Financial Times.
Согласно информации издания, данная проблема наблюдается в Германии. В прошлом году рождаемость в стране сократилась до 1,35 ребенка на женщину, что «ниже «сверхнизкого» порогового значения ООН в 1,4».

Уточняется, что показатели Эстонии, Австрии, Испании, Греции и Италии опустились ниже установленного порога. Европейцы отказываются от рождения детей из-за инфляции, страха потерять работу и беспокойства из-за конфликта на Украине.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

Читайте также:

«Курс на войну»: о подготовке США нанести стратегическое поражение России

Кулеба заявил, что Украина может напасть на Россию, если не станет членом НАТО

Захарова: избиение солдата ВСУ показывает необходимость проведения СВО
#сша
#украина
#рождаемость
#оон
#сво
#всу
#вс рф
#германия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Наемника из Латвии осудят в ДНР за участие на стороне ВСУ в боях против ВС РФ
В ДНР латвийский наемник Зигмарс ответит перед судом за участие в боях за ВСУ
25 декабря 2024, 17:39

Фото: istockphoto/utah778

Латвийца Рониса Зигмарса заочно обвинили по статье об участии наемника в вооруженном конфликте, проинформировали «Ленту.ру» в прокуратуре Донецкой народной республики.
По информации следователей, обвиняемый с августа 2022 по май текущего года воевал за украинских боевиков, находясь в составе военизированного подразделения.

Фигуранта обеспечили всем необходимым снаряжением, затем он прошел соответствующую подготовку. Зигмарс принимал участие в боевых действиях против силовиков Донбасса, за что получил сумму в более чем полтора миллиона рублей. Наемник сейчас в международном розыске.

Несколько дней назад сообщалось, что в Донбассе заочно осудят наемника из Литвы.

Читайте также:

СК РФ возбудил дело против вторгшегося в Курскую область наёмника из Норвегии

Австралиец, попавший в плен на Украине, признался в получении гривен и службе в рядах ВСУ

Житель Суджи рассказал, как спасся с семьей после обстрела ВСУ
#мир
#россия
#украина
#война
#сво
#всу
#вс рф
#днр
#суд
#наемники
#новости
#уголовное дело
#криминал
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Курс на войну»: о подготовке США нанести стратегическое поражение России
Дубинский: Байден и Блинкен готовили Зеленского к конфликту с РФ с 2020-го года
25 декабря 2024, 17:37

Фото: istockphoto/al_la

Владимира Зеленского готовили к конфликту с Россией с 2020 года действующий президент США Джо Байден и госсекретарь Энтони Блинкен. Об этом в Telegram-канале написал нардеп украинского парламента Александр Дубинский.
«Это только сейчас стало понятно, что Байден и Блинкен еще с осени 2020-го года взяли курс на войну с РФ руками Зеленского, и обеспечили ему бессменную власть для реализации своих планов», — сказано в публикации.
Дубинский подчеркнул, что в настоящее время убрать Зеленского законным способом не представляется возможным, ведь ему помогли узурпировать власть иностранные силы.

Полномочия Зеленского истекли в мае этого года, формально страной руководит Верховная рада.

Читайте также:

Захарова: избиение солдата ВСУ показывает необходимость проведения СВО

Кулеба заявил, что Украина может напасть на Россию, если не станет членом НАТО

Российские войска стремительно продвигаются на Южнодонецком направлении
#мир
#россия
#украина
#война
#сво
#конфликт
#владимир зеленский
#сша
#джозеф байден
#энтони блинкен
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Захарова: избиение солдата ВСУ показывает необходимость проведения СВО
25 декабря 2024, 16:56

Мария Захарова (Фото: mid.ru)

Избиение солдата в 211-й бригаде ВСУ показывает необходимость проведения спецоперации. Об это заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, пишет «Лента.ру».
Таким образом Захарова прокомментировала случай с избиением военного, служившего в 211-й понтонно-мостовой бригаде Сил поддержки ВСУ. По словам дипломата, подобные инциденты и факты насильственной мобилизации украинцев демонстрируют «гнилую сущность» киевского режима.

В понедельник, 16 декабря, стало известно о массовых избиениях в 211-й бригаде украинской армии. Один из солдат рассказал, как его регулярно избивали, а также привязали к кресту.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

Читайте также:

Кулеба заявил, что Украина может напасть на Россию, если не станет членом НАТО

Житель Суджи рассказал, как спасся с семьей после обстрела ВСУ

Глава МИД РФ Лавров: России нужны гарантии, а не «перемирие»
#всу
#солдат
#захарова
#вс рф
#спецоперация
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Житель Суджи рассказал, как спасся с семьей после обстрела ВСУ
Житель Суджи рассказал, как спасся после попадания ракеты ВСУ в соседний дом
25 декабря 2024, 16:35

Фото: iStock/Nzpn

Житель Суджи Курской области рассказал, как вынужден был спасаться с семьей после попадания ракеты ВСУ в соседний дом. Об этом сообщает РИА Новости.
По его словам, в тот день он с семьей собирался в поход, а родители — на работу. Однако ближе к обеду украинские боевики начали обстрел.

Мужчина заявил, что где-то около 11 часов утра, ракета ВСУ прилетела в соседний дом. После этого все жители начали уезжать из города. Он добавил, что его друг остался в городе, однако что с ним сейчас — неизвестно.

Напомним, 6 августа украинские войска перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Согласно информации Минобороны России, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 23 тысяч военных. В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

Читайте также:

Российские войска стремительно продвигаются на Южнодонецком направлении

В Раде предложили упростить механизм привлечения осужденных в ВСУ

В Чечне сбили украинские беспилотники
#курская область
#вс рф
#дом
#родители
#ракета
#жители
#мужчина
#режим
#всу
#минобороны
#обстрел
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Кулеба заявил, что Украина может напасть на Россию, если не станет членом НАТО
25 декабря 2024, 16:12

Фото: iStock/Alex Kochev

Экс-министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба объяснил, почему страна должна обязательно стать членом НАТО. Об этом сообщает «Страна.ua».
По словам бывшего главы МИД, уже через поколение на Украине начнут распространяться реваншистские настроения, что это может привести к нападению на РФ. Кулеба отметил, что, когда Украина экономически «поднимется с колен», то политики начнут использовать аргументы о возвращении территории.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

Читайте также:

В Раде предложили упростить механизм привлечения осужденных в ВСУ

ВСУ обстреляли Льгов в Курской области

Опубликованы кадры установки российского флага в Лозовой Харьковской области
#вс рф
#всу
#спецоперация
#украина
#нато
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Российские войска стремительно продвигаются на Южнодонецком направлении
25 декабря 2024, 15:56

Фото: iStock/Evgeny555

Военный корреспондент Андрей Коц сообщил о значительных успехах Вооруженных сил Российской Федерации на фронте. По его словам, российские войска владеют инициативой и активно обращают силы Вооруженных сил Украины (ВСУ) в бегство на нескольких направлениях. Об этом пишет РИА Новости.
Наибольшее продвижение наблюдается в Донецкой Народной Республике, где за последнюю неделю российская армия освободила тринадцать поселений и приблизилась к административным границам республики. В настоящее время самые ожесточенные бои идут в районе Курахово, где российские войска успешно разгромили позиции ВСУ.

Коц отметил, что в последние недели российским военным удалось ликвидировать котел, в который попали украинские отряды в окрестностях сел Елизаветовка, Анновка, Веселый Гай, Трудовое и Константинопольское. Основная часть сил противника в этом районе уже уничтожена. Продвижение российских войск также фиксируется в самом Курахово, где украинские военные были вытеснены из восточной и центральной частей города и отступили в промышленную зону.

24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся. ВСУ при поддержке западных союзников, которые оказывают Киеву военную и финансовую помощь, стали наносить удары по приграничным российским городам и применять смертоносное оружие.

Читайте также:

Названы суточные потери ВСУ в зоне СВО

В Раде предложили упростить механизм привлечения осужденных в ВСУ

Бойцы ВС РФ освободили от ВСУ еще один населенный пункт в ДНР
#россия
#военные
#армия
#днр
#сво
#всу
#вс рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Госдуме высказались об ответе на атаку ВСУ на Льгов
Швыткин: удары по военным объектам ВСУ могут быть ответом на атаку на Льгов
25 декабря 2024, 15:51

Фото: istockphoto/ANGHI

Массированные удары по украинским военным объектам могут быть ответной мерой на атаку со стороны боевиков ВСУ на Льгов курского направления. Такое предположение «Ленте.ру» высказал зампред оборонного комитета Госдумы Юрий Швыткин.
«Говорить о зеркальном ответе не совсем правильно. Только более сильные удары, результатом которых станут разрушительные последствия для военной инфраструктуры на территории Украины, могут служить ответом на данные провокации», — пояснил парламентарий.
Об ударе со стороны ВСУ по курскому Льгову сообщили в среду, 25 декабря. Противник попал в крышу предприятия по производству сахара, жилой дом, газопровод и теплоэлектроцентраль. Бои в Курской области начались 6 августа.

Читайте также:

В Днепре указали на серьезные проблемы на фоне серии взрывов в городе

Названы суточные потери ВСУ в зоне СВО

В Чечне сбили украинские беспилотники
#мир
#россия
#украина
#война
#сво
#всу
#курская область
#госдума
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Вдова бойца СВО узнала о поддельных документах жившего с ней 13 лет мужа
Под Челябинском жену бойца СВО лишили выплат из-за поддельной личности мужа
25 декабря 2024, 15:32

Фото: istockphoto/blinow61

Выплат из-за поддельной личности мужа лишили вдову бойца спецоперации в Челябинской области. Об этом в Telegram-канале рассказала региональный омбудсмен Юлия Сударенко. Она подчеркнула, что за ее практику произошедшее является самым необычным случаем.
«Собрав документы на выплаты, она получила отказ. Оказалось, что все эти годы ее муж пользовался поддельными документами и сейчас она даже настоящего имени его не знает», — сказано в публикации правозащитницы.

Известно, что судебные органы проведут разбирательство. Есть информация, что мужчина не единожды находился в местах не столь отдаленных.

Перед этим сообщалось, какой приговор получила мать, заставившая выпить чистящее средство своего 11-летнего ребенка.

Читайте также:

Дочь убитого в Грозном советского учёного выжила при падении самолёта в Актау

Названо количество обнаруженных тел погибших при крушении самолета близ Актау

Стала известна судьба пилотов самолета, рухнувшего в Казахстане
#мир
#россия
#украина
#война
#сво
#выплаты
#новости
#семья
Следите за нашими новостями
в удобном формате