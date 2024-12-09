Украинские средства ПРО не пособны сбить «Орешник»

Фото: iStock/vadimrysev
Имеющиеся у Киева средства ПРО не способны сбивать российские баллистические ракеты «Орешник». Так считает японский военный эксперт, генерал-лейтенант сухопутных сил в отставке, бывший советник секретариата кабинета министров, профессор Международного университета Нобору Ямагути, передает ТАСС.
«Американские комплексы ПРО Patriot PAC-3 не могут перехватить баллистическую ракету средней дальности типа «Орешник», поскольку на последнем этапе полета она движется со слишком большой скоростью», — пояснил Ямагути.
По его словам, противоракеты переданных Киеву Patriot PAC-3 не имеют необходимой скорости для сбивания «Орешника», а также обладают ограниченным радиусом поражения.
Ямагути отметил, что в какой-то степени перехватить «Орешник» могут американские комплексы ПРО Aegis, однако на сегодняшний день Запад даже не обсуждает вопрос о передаче Киеву этих комплексов.
Отставной японский генерал также отметил, что поставки Украине американских баллистических ракет не изменят ситуацию на поле боевых действий.
Читайте также:
Генштаб ВС Белоруссии: «Орешник» разместят в республике из-за шагов США и ФРГ
Украина прекратила бить по России ATACMS после звонка Герасимова в США
«Пусть опять ждут»: В ГД заявили о скором ответе «Орешника» за атаку ВСУ на полигон Капустин Яр
Элина Позднякова