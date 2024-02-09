Украинские войска нанесли удар по школе и церкви в Запорожской области

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Украинская армия нанесла ракетный удар по селу Зеленополь в Запорожской области, об этом сообщил глава запорожского общественного движения «Мы - вместе с Россией» Владимир Рогов в своём Telegram-канале.
«Село Зеленополь Куйбышевского района Запорожской области подверглось ракетному обстрелу со стороны боевиков ВСУ. Были слышны шесть взрывов. Предварительно, ракеты попали в сельскую школу и церковь», — написал Рогов.Общественный деятель также подчеркнул, что сейчас в Зеленополе не работает связь.
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Евгения Парфентьева