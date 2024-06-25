Украинские власти начали принудительно эвакуировать людей из Торецка

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Украинские власти начали принудительную эвакуацию жителей Торецка на временно подконтрольной киевскому режиму части Донецкой народной республики. Об этом в эфире национального телемарафона Украины сообщил поставленный Киевом глава местной военной администрации, Вадим Филашкин.
«Сейчас эвакуация будет проходить в принудительном порядке с города Торецк из-за того, что ВС РФ находятся очень близко к городу. Кроме того, эвакуация из других городов на линии фронта продолжается», – сказал Филашкин.
По его информации, в Торецке остается, примерно, шесть тысяч человек, однако люди уезжают. Руководство Украины регулярно говорит о принудительной эвакуации в различных регионах. В частности, речь идет про Авдеевку, Харьковскую область и приграничные районы под Сумами.
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Никита Кротов