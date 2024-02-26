Украинские власти сообщили о мощных взрывах в Херсоне

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В подконтрольном Киеву Херсоне прогремели мощные взрывы, об этом сообщил глава Херсонской военной администрации Роман Мрочко в своём Telegram-канале.
«В Херсоне звучат мощные взрывы», — прокомментировал ситуацию Мрочко.Никаких иных подробностей случившегося он не привёл.
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