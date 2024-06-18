Украинские власти сообщили о взрыве в Одессе

Турель «Комар» для поражения целей в воздухе и в море представит российский концерн «Алмаз-Антей» на выставке «Флот-2024». Об этом сообщает РИА Новости. Уточняется, что оружие модернизировали и адаптировали для уничтожения морских дронов и беспилотников.