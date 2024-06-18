Украинские власти сообщили о взрыве в Одессе

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В Одессе слышен звук взрыва. Об этом сообщил мэр города Геннадий Труханов в своем Телеграм-канале.
«В городе слышен взрыв», — сказано в сообщении.Согласно данным официального ресурса для оповещения населения, в Одесской области звучит сирена воздушной тревоги.
Ранее военные ВС РФ ударили по Миргороду в Полтавской области, где расположена авиабаза Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Российские военнослужащие наносят удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, армия РФ в боях с ВСУ не бьет по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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Алина Юрчак