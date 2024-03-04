Украинские власти выделяют миллиарды долларов на оборонительные рубежи

Правительство Украины значительно увеличило финансирование строительства оборонительных сооружений в 2024 году. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.
По словам Шмыгаля, с начала года из резервного фонда госбюджета на создание фортификаций было выделено 20 миллиардов гривен (более 525 миллионов долларов). Дополнительно из других источников выделено около 11 миллиардов гривен (порядка 289 миллионов долларов).
Министерство обороны и государственная специальная служба транспорта получили 3 миллиарда гривен (около 79 миллионов долларов). Областным администрациям с начала года направлено свыше 16 миллиардов гривен (более 420 миллионов долларов).
Строительство оборонительных рубежей проводится по всей территории Украины, включая приграничные районы. Кроме того, правительство Украины планирует сократить на треть количество министерств. По словам Шмыгаля, уже уменьшено число вакансий чиновников на 20 тысяч. Эти шаги являются частью общей стратегии правительства по оптимизации государственных расходов и укреплению национальной безопасности.
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Сергей Калугин