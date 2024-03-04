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Украинские власти выделяют миллиарды долларов на оборонительные рубежи

04 марта 2024, 16:53

Правительство Украины значительно увеличило финансирование строительства оборонительных сооружений в 2024 году. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.
По словам Шмыгаля, с начала года из резервного фонда госбюджета на создание фортификаций было выделено 20 миллиардов гривен (более 525 миллионов долларов). Дополнительно из других источников выделено около 11 миллиардов гривен (порядка 289 миллионов долларов).

Министерство обороны и государственная специальная служба транспорта получили 3 миллиарда гривен (около 79 миллионов долларов). Областным администрациям с начала года направлено свыше 16 миллиардов гривен (более 420 миллионов долларов).


Строительство оборонительных рубежей проводится по всей территории Украины, включая приграничные районы. Кроме того, правительство Украины планирует сократить на треть количество министерств. По словам Шмыгаля, уже уменьшено число вакансий чиновников на 20 тысяч. Эти шаги являются частью общей стратегии правительства по оптимизации государственных расходов и укреплению национальной безопасности.

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РСЗО «Ураган» уничтожил украинский ангар с боеприпасами
Минобороны РФ: РСЗО «Ураган» уничтожил ангар с боеприпасами ВСУ
04 марта 2024, 17:55

Фото: РИА Новости/Станислав Красильников

Российские расчеты РСЗО «Ураган» уничтожили склад боеприпасов ВСУ на Южно-Донецком направлении. Об этом сообщили в Минобороны России.
Уточняется, что бойцы 29-й общевойсковой армии группировки войск «Восток» ударили из РСЗО «Ураган» по складу боеприпасов ВСУ на границе ДНР и Запорожской области.

«Беспилотные летательные аппараты обнаружили скопление вооружения и военной техники, нам передали координаты сразу. Мы по этой цели отработали. Цель была поражена, наши войска продвинулись вперед», — рассказал командир батареи РСЗО с позывным «Южный».

Судя по кадрам объективного контроля, цель была поражена.

Ранее в Минобороны также сообщали, что российские сверхзвуковые истребители Су-34 нанесли удар по опорному пункту и живой силе украинской армии на краснолиманском направлении в зоне СВО.

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#минобороны
#вооружения
#ракеты
#удар
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Россия подтвердила применение гиперзвуковой ракеты «Циркон» на СВО
MWM: РФ подтвердила применение гиперзвуковой ракеты «Циркон» на СВО
04 марта 2024, 17:35

Фото: iStock/Komarov Vitaly

Россия подтвердила первое боевое использование гиперзвуковых планирующих ракет «Циркон» в зоне спецоперации. Об этом пишет американское издание Military Watch Magazine.
«После многочисленных сообщений из российских и западных источников о том, что гиперзвуковая крылатая ракета "Циркон" использовалась российскими Вооруженными силами для поддержки продолжающихся операций на Украине, Путин подтвердил, что ракета произвела свой первый боевой пуск», — говорится в статье.

Издание отметил способность ракет «Циркон» маневрировать на конечных этапах полета, что усиливает их точность, а также делает их менее уязвимыми для перехвата.

Напомним, 29 февраля президент России Владимир Путин в рамках послания Федеральному собранию РФ заявил, что российские Вооруженные Силы уже применяли в боях гиперзвуковой ракетный комплекс морского базирования «Циркон», данная система находится в строю.

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#рф
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Глава Запорожской области Балицкий был целью терактов Киева с химоружием
Балицкий и военные были целями терактов Киева с химоружием в Запорожской области
04 марта 2024, 15:54

Фото: сайт Кремля

Целями терактов украинских спецслужб с применением химического оружия должны были стать губернатор Запорожской области Евгений Балицкий и российские военные. Об этом сообщают «Известия», ссылаясь на материалы допросов одного из арестованных агентов и перехваты его разговоров с кураторами в Киеве.
Отмечается, что за отравление военных жителю Мелитополя Дилавер Куршутов должен был получить две тысячи евро.

В ходе допроса он рассказал, что химические вещества необходимо было подсыпать в еду в столовой.

За покушение на Балицкого мужчине обещали уже 10 тысяч евро, что следует и записанного телефонного разговора Куршутова с его куратором, которое имеется в распоряжении «Известий».

Напомним, что ФСБ России предотвратила эти теракты. В начале прошлой недели в Мелитополе были задержаны трое украинских агентов. Удалось выяснить, что химическое оружие им передали с подконтрольной Киеву территории Запорожской области.

Специалисты произвели анализ изъятых веществ, который показал содержание метадона – одного из самых опасных синтетических наркотиков и боевого отравляющего вещества, которое вызывает галлюцинации, слепоту и глухоту за счёт воздействия на центральную нервную систему.

Также агенты получили взрывчатку, которую планировалось помещать, например, в пауэрбанки, которые затем должны были передаваться военным.

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#евгений балицкий
#запорожская область
#теракт
#фсб
#украина
#россия
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Медведев заявил, что с нынешней властью Украины не получится договориться
04 марта 2024, 14:58

Фото: Официальный сайт Кремля

С нынешними властями Украины не получится вести мирные переговоры, об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в ходе своего выступления на Всемирном фестивале молодёжи.
«Если вы имеете действующую украинскую власть, то ответ короткий - нет, не смогут. Таких людей там не было, нет и не будет», — так Медведев ответил на вопрос о том, будут ли на Украине люди, которые смогут вести конструктивные диалог с Россией.

Политик также отметил, что нынешнее руководство киевского режима выдвигает совершенно не рабочие идеи, вроде «формулы Зеленского». Медведев убеждён, что о провальном характере подобных инициатив Киев знает, но всё равно продолжает их предлагать.

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#дмитрий медведев
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#вс рф
#сво
#украина
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Украинский беспилотник сбили в Брянской области
Минобороны РФ: В Брянской области ПВО сбила беспилотник ВСУ
04 марта 2024, 14:09

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Российская система противовоздушной обороны сбила украинский беспилотник в небе нал Брянской областью. Об этом заявили в Минобороны РФ.
«Около 13.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», - говорится в сообщении оборонного ведомства России.

Уточняется, что российская ПВО уничтожила вражеский беспилотник в небе над Брянской областью. Информации о разрушениях и пострадавших нет.

Напомним, ранее в Министерстве обороны РФ сообщили, что в ночь на 3 марта российские системы противовоздушной обороны уничтожили над Крымом 38 беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#всу
#рф
#пво
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«Равных в мире нет»: Военный эксперт о новейшем российском танке Т-14 «Армата»
Военный эксперт Сивков: Российскому танку Т-14 «Армата» в мире нет равных
04 марта 2024, 13:39

Фото: РИА Новости / Максим Блинов

Гендиректор «‎Ростеха»‎ Сергей Чемезов сообщил, что новейший российский танк Т-14 «Армата» стоит на вооружении российской армии. Чемезов также отметил, что этот танк в настоящее время не планируют использовать в зоне проведения специальной военной операции.
Заместитель президента Российской Академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике Константин Сивков в беседе с «Радио 1» рассказал про особенности и преимущества танка.

Сивков заявил, что танк обладает уникальными возможностями за счет эффективной системы динамической защиты, которая позволяет решать задачи разгрома противника. Также танк имеет высокоэффективную систему активной защиты, которая позволяет перехватывать бронебойные снаряды.

«В нем (танке - прим.ред.) мощная артиллерийская система. Кроме того, он имеет встроенный беспилотник, который позволяет вести разведку и наносить удары. Система управления огнем позволяет вычислять траекторию полета снарядов и наносить по артиллерийской системе, которая выпустила снаряды, контр-удары быстро, оперативно. Гарантированно уничтожает артиллерийскую систему», — пояснил Сивков.
Помимо этого, танк акцентирован для ведения сетецентрических войн. Они ориентированы на повышение боевых возможностей перспективных формирований в современных войнах и вооруженных конфликтах за счёт достижения инфокоммуникационного превосходства, объединения участников военных действий в единую сеть.

«Армата» имеет вектор, который обеспечивает обнаружение противника и своевременную выдачу цели нескольким танкам. Дальность боя Т-14 достигает 8 километров, а по танкам и артиллерийской системе значительно дальше — до 15-20 километров, отметил эксперт.

«Такой вот опытный танк. Все западные танки превосходит, равных ему в мире нет, в настоящий момент», — подчеркнул эксперт.
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#эксперт
#беспилотник
#радио
#танки
#вооружение
#вс рф
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Нехватка военнослужащих в личном составе ВСУ приведет Киев к трагедии
04 марта 2024, 13:24

Фото: iStock/Collab Media

Украина столкнулась со значительным сокращением армейских частей, готовых вести боевые действия. Об этом сообщил советник Министерства обороны Украины Алексей Бежевец в комментарии The Washington Post.
Власти делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы: повестки раздают прям на улице, в общественных местах и в госучреждениях, мужчинам запрещен выезд за границу, а президент Украины постоянно анонсирует желание ужесточить нормы мобилизации. Однако, дефицит военных кадров продолжает нарастать в геометрической прогрессии. Провал в проведении всеобщей мобилизации также не добавляет ВСУ шансов на успех.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что новая волна мобилизации на Украине будет отложена до проведения аудита в ВСУ. Этим займется новый главнокомандующий Александр Сырский.

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#спецоперация
#всу
#мобилизация
#владимир зеленский
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Кремль ждет итоги проверки после публикации разговора офицеров Бундесвера
04 марта 2024, 12:58

Фото: Официальный сайт Кремля

В Кремле рассчитывают узнать о результатах проверки, которую проводят в Германии после утечки переговоров офицеров Бундесвера, с таким заявлением выступил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.
Напомним, 1 марта главный редактор RT Маргарита Симоньян опубликовала аудиозапись, на которой высшее военное руководство Германии обсуждает передачу Вооружённым силам Украины ракет Taurus для ударов по Крымскому мосту.

«Ну, собственно, уже всем желающим удалось ознакомиться (с аудиозаписью переговоров), и не якобы где обсуждались удары по Крымскому мосту, а где они де-факто обсуждались – фактически. Мне кажется, что здесь формулировки очень важны», — прокомментировал сложившуюся ситуацию Песков.

По словам спикера Кремля, эта запись говорит об одном - в Германии напрямую обсуждают удары по российской территории.

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#дмитрий песков
#германия
#переговоры
#крымский мост
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ВС РФ взяли под контроль территорию мелового завода у Белогоровки
04 марта 2024, 12:48

Фото: iStock/zabelin

Российские военные взяли под полный контроль территорию мелового завода у Белогоровки. Об этом сообщил военкор RT Влад Андрица.
Отмечается, что бойцы группировки командира с позывным Аид из спецназа «Ахмат» полностью зачистили последнее здание завода. В ходе этого штурма было ликвидировано свыше 20 военных украинской армии, подчеркнул военкор RT.

В районе данного объекта ведётся интенсивная работа. Снайперы находятся на позициях в три смены по восемь часов, а расчёты БПЛА не меняются по несколько дней.

При этом командование Вооружённых сил Украины не позволяет своим военным сдаваться в плен. Российские бойцы находили тела погибших украинских военных с огнестрельным ранением в области затылка. Это означает, что командование отдавало приказы расстреливать своих же бойцов, чтобы не нести раненых.

Аид рассказал, что в украинской армии наблюдается крайне слабый моральный дух. Это означает, что уже скоро «весь фронт посыплется».

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#спецоперация
#вс рф
#всу
#россия
#украина
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