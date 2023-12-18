Сальдо рассказал о возможности восстановления Каховской плотины

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Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в интервью РИА Новости заявил, что разрушенную Каховскую плотину можно восстановить, обратившись к современным технологиям и доступным документам.
«Мы имеем большую часть проектной документации на Каховскую плотину, которая хранится в архивах московских институтов... Можно использовать эту информацию и перенести ее на современные условия. Восстановление Каховской плотины и сооружений, включая шлюзовое хозяйство для кораблей, может быть выполнено более оперативно, применяя современные технологии», — подчеркнул глава области.Сальдо отметил, что благодаря современным технологиям процесс восстановления плотины может пройти быстрее, чем в прошлые времена, а также сделать сооружение более эстетичным, привлекательным и функциональным.
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