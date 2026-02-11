Украинские власти запугивают родителей принудительной эвакуацией детей
Уполномоченный по правам ребенка в России Мария Львова-Белова заявила, что украинские власти запугивают родителей возможной принудительной эвакуацией детей из зоны боевых действий. Ее слова приводит ТАСС.
По утверждению омбудсмена, на Украине принят закон, позволяющий вывозить несовершеннолетних без согласия родителей. Отказ от эвакуации, как отмечается, может повлечь изъятие ребенка из семьи.
Львова-Белова заявила, что такие меры демонстрируют «двойные стандарты» и, по ее мнению, не учитывают интересы семей. Она добавила, что родителям якобы могут угрожать лишением прав, а процесс возвращения ребенка после принудительного вывоза может оказаться затруднительным.
